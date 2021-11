Oposición en el SOEM: “no es lo mismo un gobierno que quita derechos que otro que los otorga”

Compartir esta noticia:











La candidata a Secretaria General de la Lista 22, Dora Parada, destacó la diferencia de dialogar con Altolaguirre y di Nápoli. Sin mencionarlo, dio a entender que la actual gestión “otorga derechos”. Enfrenta al oficialismo encabezado por Omar Rojas. Acordaron no hablar de la denuncia de violencia de género en las elecciones.









“Hace un par de meses un grupo de compañeros se reunieron con la posibilidad de soñar llevar una propuesta para las elecciones del sindicato y me han honrado con la posibilidad de encabezar la lista. Queremos proponer un modelo de conducción diferente par los 1700 trabajadores y poco más de 600 afiliados al sindicato”, manifestó en conferencia de prensa.

Acompañada de la mayoría de las personas integrantes de la lista expresó que “nuestros ejes son un sindicato democratizado, recuperar la estructura de delegados en los lugares de trabajo, que van a ser fundamentales para nuestro modelo de conducción”.

“Que incorpore fuertemente la perspectiva de género porque no todos somos iguales, hay que respetar a hombres, mujeres, diversidades, y que los colectivos puedan ingresar al estado”, enumeró.

Respecto de la situación laboral dijo que “lo más importante es la demanda salarial para retomar la agenda con el ejecutivo y se garantice la recategorización y el llamado a concurso, lo que evitaría las subrogaciones y jerarquizaría mucho más el trabajo de los compañeros”.

“Hemos encontrado un ejecutivo que está dispuesto al diálogo”, declaró sobre la gestión del intendente Luciano di Nápoli y aseguró que “no es lo mismo un gobierno que quita derechos, como me tocó en estos cuatro años de gestión, y este que otorga derechos”.

También dijo que “hay una demanda fuerte para ofrecer acciones que tienen que ver con lo recreativo” y propuso “la recuperación de los espacios que tiene el sindicato, el SUM, las oficinas, el club”, enumeró.

Denuncia

Dora Parada contó que “los abogados de las partes se pusieron de acuerdo en no hablar de la denuncia de violencia de género durante la campaña electoral” pero aseguró que “la demanda sigue su curso en la justicia”.

Con esas palabras dio a entender que no está cerrada la causa y contradijo lo señalado por Omar Rojas, actual secretario General y candidato a la reelección en las elecciones del 7 de enero.

“Esto se resolvió con los abogados entre los particulares y los apoderados de lista porque estábamos viendo que se empezaban a mezclar y superponer las situaciones por esta denuncia que en su momento se hizo y continúa, va por el plano de la justicia”, añadió.

Situación laboral

Dora Parada señaló que se viven “particularidades” en los diferentes sectores municipales, sin embargo, aclaró que la falta de conflictividad en la Municipalidad, agregó que “claramente puedo decir que no es lo mismo un ejecutivo que otro, no significa que no haya disparidad de opiniones, las hay todo el tiempo porque representamos intereses distintos, pero si estamos convencidos y defendemos que no es lo mismo un ejecutivo que otorga derechos y otro que los cercena”, finalizó.

