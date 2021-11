Rusia registrará la vacuna Sputnik M para adolescentes de 12 a 17 años

El Ministerio de Salud de Rusia registrará la vacuna Sputnik contra el coronavirus para adolescentes de 12 a 17 años, bajo la denominación Sputnik M, según se anunció hoy oficialmente.

«La vacuna Sputnik M para niños será un miembro bienvenido en la familia Sputnik tanto en Rusia como en los mercados globales», indicaron sus desarrolladores en la cuenta oficial de Twitter.

La Sputnik M se sumará a la Sputnik V, que consiste en dos dosis basadas en la plataforma de vector viral no replicativo (que utiliza el serotipo 26 de adenovirus humano como primer componente y el serotipo 5 de adenovirus humano como segundo componente), y a la Sputnik Light que consiste en la primera dosis de la anterior.

BREAKING: Russia’s Health Ministry will register Sputnik vaccine for children aged 12-17 today.

Sputnik M vaccine for children will be a welcome member in the Sputnik family both in Russia and in global markets.

