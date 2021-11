Vuelve el boxeo a El Fortín: “uno siente que el apellido de los Arrieta no se ha terminado”

Compartir esta noticia:











El festival se desarrollará el miércoles 3 de diciembre. Habrá 12 peleas, servicio de cantina y seguridad. Entre las peleas, resalta la de Valentina Arrieta, hija de Darío Arrieta, contra Milagros Oller, de Córdoba.

Darío Arrieta, promotor de boxeo y ex boxeador, dialogó con Plan B y adelantó detalles del próximo Festival de Boxeo que se realizará el viernes 3 de diciembre, desde las 20,30 horas en el Club El Fortín.

El festival será organizado por la Escuela de Boxeo “Rescatando Nuevos Valores”, de Villa Germinal, en Santa Rosa y contará con combates entre púgiles pampeanos, como la boxeadora Valentina Arrieta, el del ranculense Alexander Yáñez y el santarroseño Matías Briz Rodríguez, entre otros.









“Vamos a realizar 12 peleas. De las 12, cuatro son muy buenas, con boxeadores que vendrán de Córdoba, Rancul y Eduardo Castex. También la idea es que participen todas las escuelas de Santa Rosa, La Pampa”, dijo a Plan B Darío Arrieta.

“Entre las peleas en las que participan boxeadores y boxeadoras de La Pampa, está la de mi hija, Valentina , ‘La Panterita’, Arrieta, que peleará con una chica de Córdoba (Milagros Oller). Yo hace 12 años que dejé el boxeo profesional y no pensé que mi hija iba a estar boxeando”, agregó.

“Hoy lleva más de 17 peleas. Queremos verla lucir con una boxeadora que ha sido campeona de los Juegos Evita. Es una gran emoción que mi hija participe, uno siente que el apellido de los Arrieta no se ha terminado”, dijo Darío Arrieta.

“Además participarán escuelitas de Carlos Ceballos, Valquinta, de Roberto ‘Pocho’ Arrieta, que es mi hermano, de Juan Campo, de Javier Blanco, de ‘Gordo’ Pepo, ‘Tito’ Silva y otras escuelitas más. Lo importante es que puedan participar y darle opción al boxeo. Hace cerca de dos años que los santarroseños no están participando”, afirmó.

“Este festival de boxeo lo haremos en el Club Fortín a las 20,30 horas. Hay entre 12 y 14 peleas. Se llevará a cabo el viernes 3 de diciembre”, dijo Darío Arrieta.

“En cuanto a los costos, la entrada anticipada cuesta $400 y a $500 en puerta. Se pueden comprar al número de teléfono 837783”, agregó.

El total de las peleas

Alexander Yañez vs Matías Briz Rodríguez; Brian Oviedo vs Agustin Buldin; Joaquín Pantoja vs Mateo Funes; Díaz Iván vs Matías Cabral; Bautista Posadas vs Alan Lucero; Mariano Petrelli vs Elías Holman; Brisa Almada vs Fabiana López; Juan Alday vs Mateo Palacios; Antonio Olmedo vs Milton Balquinta; Fernado Sosa vs Cristian Sayago; Maximiliano Lucero vs Geremías Varela y Valentina Arrieta vs Milagro Oller.

