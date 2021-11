Adelanto: el Club San Martín denuncia a la conducción anterior por presunta estafa

Compartir esta noticia:











El presidente del Club San Martín, Gabriel Arias, presentó una denuncia en la justicia pampeana por la supuesta estafa en la venta de 3 hectáreas en el predio conocido como la Quinta de las Monjas.









“Hoy nos presentamos ante la justicia para cumplir lo que habíamos dicho en su momento, que se investigue lo que pasó en la venta del patrimonio del club San Martín”, dijo a Plan B.

“Legalmente, eso está escriturado a nombre de un particular. Lo que sabemos es que se vendió a un precio vil, a menos del 10% de lo que realmente valen las tres hectáreas esas. Lo que no sabemos es qué se hizo con la plata que tendría que haber entrado al club”, agregó Arias.

“No hay constancia de nada, no hay una factura que demuestre ningún gasto. Ni siquiera sabíamos de la venta. Cuando empezamos con esto de recuperar el club, al poco tiempo nos enteramos de que se había vendido una parte del predio y cuando la comisión normalizadora asumió, nos encontramos con que no hay ninguna documentación que respalde esa venta. No hay nada. Solo cuatro actas de la comisión directiva y nada más. No hay factura de nada. No sabemos cómo se pagó, adónde fue la plata, quién la recibió, no hay nada”, dijo.

– ¿Cuánto es lo que recibió el club por esa venta?

– Las tres hectáreas se vendieron en 3.900.000 pesos, a la cotización del dólar en es momento, son algo más de U$S 70.000 y nosotros tenemos una tasación de casi U$S casi 900.000 que salían las tres hectáreas sin subdividir. Si se subdivide y se venden los lotes, se pueden sacar más de un millón y medio de dólares y se vendió en 70.000 dólares.

– ¿El predio es lo que rodea a la ex Quinta de las Monjas?

– El predio Malvinas Argentinas, que es la ex Quinta de las Monjas, constaba de seis hectáreas. Se vendió la mitad, nos quedó algo de más de dos hectáreas y media. Desconocemos si han hecho algún loteo.

– ¿La venta la hizo la comisión anterior?

– Sí, la comisión directiva anterior estuvo más de 20 años en el cargo. Y en el año 2019, que fue en el momento en que se vendieron estas tres hectáreas, no se presentaban balances ni nada. Y de hecho, una de las irregularidades que denunciamos para nombrar la comisión normalizadora fue esa, la no presentación de balances. No hay documentación de nada que respalde esa operación, no hay nada.

– ¿Cómo están trabajando en el club?

– Desde hace más de un mes que asumimos y ya empezamos con algunas actividades y resolvimos cuestiones administrativas. Empezamos con talleres culturales de folclore, tae kwon do, sipalki, un taller de zumba, gimnasia y boxeo recreativo. Además, estamos emprolijando un poco la quinta, que es un predio grande y estaba muy venido abajo.

Ahora, el próximo paso, es recuperar el gimnasio de la Alberdi. Ya tenemos la llave y el emprendimiento que había adentro, ya no está. Pensamos que la semana que viene podía estar en funcionamiento.

– ¿El predio de la Palacios se puede usar? En algún momento funcionaba una escuela…

– Sí. Tenemos todo el predio a nuestra disposición. Había una escuela, en una parte que era como un albergue. Cuando asumimos, esa escuela ya no estaba. Lo que hay ahora, es un convenio firmado con la Fundación de Sergio de Manazzi, “El Rincón de Todos”, es un convenio de cooperación. Les prestamos las instalaciones para que realice actividades con chicos de su fundación, que tienen algún grado de discapacidad y luego las actividades que se hacen, están controladas y hechas por nosotros.

