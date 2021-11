El Banco Central prohibió la venta en cuotas de pasajes y alojamiento en el exterior

Compartir esta noticia:











La entidad que dirige Miguel Pesce apunta a frenar la sangría de reservas y el gasto de dólares en el exterior. La comunicación salió a pocas horas del Black Friday en Estados Unidos, ocasión en la que se ofrecen cuotas sin interés y ofertas en pasajes y hoteles en el extranjero.









El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prohibió a las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito la venta en cuotas de pasajes y otros servicios turísticos en el exterior, como alojamiento en hoteles o alquiler de autos.

A pocas horas del Black Friday, donde muchas plataformas se preparaban para ofrecer cuotas sin interés en viajes y paquetes, el Central apunta a frenar la salida de dólares y desalentar el turismo en el exterior, en donde los argentinos pueden gastar el billete estadounidense. De esta manera, quienes quieran viajar al extranjero deberán financiar su pasaje en un pago o en efectivo.

“Establecer, con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, se lee en la resolución 7407 que expidió la institución que dirige Miguel Ángel Pesce.

Todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta de crédito deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el “pago mínimo” de los resúmenes.

