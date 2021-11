Liliana Robledo: “Hemos avanzado con el Poder Judicial y logrado sentencias que no se hubiesen logrado”

Compartir esta noticia:











La secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, señaló los avances logrados en capacitación en los tres poderes del estado con la Ley Micaela. Destacó la puesta en marcha del Sistema Integrado de Datos, que permite hacer seguimientos sobre cada denuncia realizada.

Este jueves se realizó una capacitación sobre la Ley Micaela en la sede de DAFAS, destinada al personal del Instituto de Seguridad Social.

La secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, dialogó con Plan B y destacó el trabajo en conjunto con los poderes del Estado y sobre todo, el avance con la justicia, que ha permitido lograr condenas por violencia de género.

“Hoy se realizará una capacitación de la Ley Micaela, para el Instituto de Seguridad Social. Por una cuestión de aforo, hay pocas personas en el recinto y el resto participará por Zoom”, dijo Liliana Robledo.

“Seguimos capacitando, sensibilizando, más que nada en esta fecha tan particular, donde reafirmamos nuestro compromiso de trabajo, de sensibilización, de comprometer a la comunidad en general, para que cambio sea colectivo y no solo de las instituciones”, resaltó Robledo.

“Creo que hemos avanzado mucho en ese sentido y esperamos que siga estando en agenda no solo en los Estados, que es así, sino también en la comunidad en general y podamos erradicar la violencia por motivos de género en todos sus ámbitos”, afirmó.

En referencia a la capacitación en la Ley Micaela, Robledo recordó que es obligatoria en los tres niveles del Estado. “Ya hemos cumplimentado el primer módulo, que se corresponde a la Secretaría de la Mujer y ahora incentivamos al resto de las instituciones a hacerlo”.

“Hay dos años para cumplimentar con el primer módulo. Ya está cargada la segunda parte de la capacitación y quienes quieran realizarla, lo pueden hacer a través de página web de la Secretaría. Y además, cada referente tiene la información. Seguimos avanzando y sensibilizando, principalmente”, dijo Robledo.

La Secretaria de la Mujer destacó el compromiso de los tres poderes del Estado. “Hay cambios en las intervenciones, en los tratamientos en el Poder Judicial, vemos los cambios en el acercamiento a las denuncias. El compromiso es aún mayor y el sistema integrado de casos va a ayudar muchísimo más a eso”.

“Ahora empezará la carga de qué hace cada organismo en cada una de las intervencionesy todas las instituciones que participamos de una intervención, ve toda la historia de esa situación en particular: si hay condenas previas, denuncias previas, restricciones, medidas de protección, un sinfín de información que le sirven al Poder Judicial para hacer el acto de sentencia o justicia y a nosotras, para saber cómo termina cada uno de los casos”, dijo Robledo.

“En el Observatorio observamos que los datos son denuncias archivadas y no sabemos el por qué. El Sistema Intregrado nos va a dar el por qué se desestiman o archivan ciertas denuncias”, resaltó la Secretaria de la Mujer.

– Hay momentos en que se avanza y en otros no tanto, por ejemplo en el caso de la mujer del policía, que dijo que no le tomaron las denuncias…

– Siempre hay más para hacer. No estamos en una panacea, estamos en un proceso de construcción y en ese proceso de construcción, es individual y de la sociedad en general. Seguimos teniendo situaciones donde no se toman las denuncias o no está el asesoramiento que la persona requiere en ese momento o quizás no expresa cuál es la necesidad y del otro lado no se sabe interpretar. Siempre estamos en una mejora continua, lo importante es estar presente, seguir asesorando, sensibilizando, generando presupuestos con perspectiva de género porque también se necesitan recursos para la atención, para el empoderamiento, creo que hemos avanzado.

Ahora van a presentar un borrador de modificación de la Ley 26.485, a varios años de su aplicación, para ver sus pro y sus contra. Y eso está muy bueno, porque va poniéndose al día a como modificándose la comunidad en general. Los patrones de violencia se han ido modificando, la sociedad se ha ido modificando y es necesario estar siempre pendiente y con un trabajo proactivo.

– ¿Han avanzado con la justicia para no revictimizar a las víctimas que tienen que contar una y otra vez lo mismo?

– Hemos avanzado muchísimo en el trato con el Poder Judicial y el trato interrelacionado. Creo que a partir de incorporar a la Secretaría de la Mujer como querellante, hemos trabajado en conjunto en muchos casos y de hecho, hemos logrado sentencias que muchas veces antes, no se hubiesen logrado. Esto es un trabajo articulado, de interrelacionar permanentemente, manejar la misma información y en eso se está avanzando, se nota en los números y esperamos que los datos del Observatorio que estamos recabando para la presentación de marzo, sigan generando buenas expectativas con las intervenciones que realizamos desde la Secretaría.

