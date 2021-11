Detectaron otros 6 casos de variante Delta en la provincia

Compartir esta noticia:











El Instituto Malbrán confirmó seis muestras por secuenciación genómica enviadas por el Ministerio de Salud de La Pampa. Corresponden a dos personas de Santa Rosa y cuatro de Realicó. De las seis, hay tres no están vacunados y los otros tienen el esquema completo de vacunación.









El Gobierno de la provincia de La Pampa, a través del Ministerio de Salud, informó que en el día de la fecha, el Instituto Malbrán, confirmó seis muestras detectadas para COVID como variante Delta por secuenciación genómica.

Desde el mes de marzo del año en curso, en concepto de la vigilancia regular de las variantes de SARS CoV2, desde la Dirección de Epidemiologia se derivan muestras al Instituto Malbrán para secuenciación. Hasta el momento se derivaron 241 muestras correspondientes hasta el mes de noviembre, de las cuales 18 no fueron posibles de secuenciación genómica, 40 están pendientes de resultados y de las restantes 183 se rescatan resultados positivos para variantes de SARS CoV 2.

Estas últimas se distribuyen de la siguiente manera: 76% (139 casos) como variante Gamma (P.1- Manaos); 12% (22 casos) como variante Lambda (C37- Andina); 6 % (11 casos) como variante Delta (B.1.617.2- India); 2,7 % (5 casos) como variante Alpha (B.1.1.7- Reino Unido); y finalmente las ultimas 6 (3,2%) como NO VOC NO VOI (no interés no preocupación).

De los 11 casos de Delta, cinco ya fueron dados a conocer con anterioridad y solo tres tenían antecedentes de viaje al exterior.

En tanto, de los seis casos informados en la fecha, dos son de la ciudad de Santa Rosa, uno de ellos sin vacunar, mientras el otro posee esquema completo de vacunación y cuatro de los casos son de Realicó, dos con esquema completo de vacunación y dos sin vacunar.

Todos han tenido buena evolución clínica. Y ninguno tiene antecedente de viaje al exterior.

Es imperante, dada la situación epidemiológica con la COVID 19 a nivel nacional y mundial, completar los esquemas de vacunación para controlar la enfermedad. Actualmente, existe disponibilidad de dosis de vacunas para vacunar en simultaneo personas desde los tres años en adelante, con o sin comorbilidades habiendo o no padecido la enfermedad. Por otro lado se recomendó además, la consulta oportuna frente a síntomas compatibles de la COVID (tos, resfrío, dolor de garganta, fiebre, decaimiento, vómitos, diarrea, falta o alteración del gusto o del olfato), la utilización de cubre boca nasal, principalmente en espacios cerrados, la ventilación de ambientes y el lavado frecuente de manos.

