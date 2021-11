Duras críticas a Oscar Alpa por el programa “UNLPam en territorio”

Compartir esta noticia:











El docente de la Facultad de Agronomía, Santiago Ferro Moreno, aseguró que “desde sus orígenes, el programa ‘UNLPam en territorio’, que permitiría a estudiantes de la provincia acceder a la educación superior en pueblos cercanos, fue planteado como una medida sin participación y carente de fondo. Mal gestionada, generó ilusiones en base a promesas que el Rector sabía no se podían cumplir”.









“La necesidad de llevar a la UNLPam a más localidades es tan vieja como la propia Universidad. En la historia hubo muchos intentos de diversificar la concentración de la oferta académica en Santa Rosa y General Pico. Muchas fallaron, principalmente por la carencia de recursos y la capacidad de gestión. Cada una de las veces, las y los estudiantes de la provincia se volcaron fuertemente a las iniciativas, evidenciando la necesidad real de democratizar aún más la educación superior y llegar a familias que no pueden afrontar los recursos que implican estudiar de manera presencial en las localidades donde hoy se dictan las carreras”, añadió.

“La UNLPam en territorio fue una propuesta que nació unilateralmente, retocada por intereses de otros actores y gestionada de manera pésima. Todo se armó sobre el voleo, cambiando sedes, declarando públicamente mensajes contradictorios, negociando internamente con mezquindad y con perspectiva de corto plazo. Y pensar que, pandemia mediante, las condiciones eran beneficiosas para poder potenciarla…”, dijo.

“El Rector debe hacerse cargo de los resultados. Siempre se gestionó mejor el marketing que el contenido, y así se terminan efectivizando todas las medidas que han llevado adelante: muchos bombos y pocos impactos reales. Sin pies ni cabeza, y muchas veces sin cuerpo. Rectorado no gestionó la continuidad, la retención, el contacto y las actividades que implican estudiar en una universidad pública. La mayoría de las/os que se anotaron en UNLPam en territorio no están más en el sistema universitario, y las/os pocas/os que quedan no tienen garantías y reglas para la continuidad”, aseveró.

Por último dijo que “la superficialidad se termina pagando. Una lástima que el nombre de la UNLPam quede pegado a una gestión mala de recursos públicos, nacionales y provinciales, que no generó una ampliación de derechos que es necesaria, que no potenció las capacidades docentes y nodocentes que tenemos y que jugó con el sueño de familias pampeanas. Ahora hay que buscar soluciones, adaptarse a las nuevas/viejas necesidades y aportar de verdad al desarrollo. A ponerle el pecho a los reclamos y generar alternativas que democraticen más el acceso a la educación superior no arancelada y de calidad”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios