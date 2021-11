Compartir esta noticia:











El DT que llegó a las 13 conquistas desde 2014 puso en duda su continuidad. De acá a fin de año, define su futuro.

Luego de la goleada frente a RAcing y la obtención del título argentino, el entrenador Marcelo Gallardo dejó una fuerte definición tras la consagración. “Estoy terminando mi contrato. Es la primera vez que estoy en esta situación. Le he dado todo a este club. Hasta ahora no me lo había planteado, pero creo que merezco la posibilidad de replantearme seguir o no, porque se necesita renovar energías para seguir con el vínculo que uno tiene con la institución. A partir de ahora, después de haber disfrutado esto, voy a pensarlo”.









«La decisión que tome será la más difícil de mi vida», indicó.

“Me siento muy orgullo de estar en este lugar y todo lo que vivimos. Tener estos momentos de gratitud te llenan el alma de emociones”. Y remarcó que cuando llegó en 2014 no imaginaba tantos éxitos. “Siempre uno intenta estar preparado para vivir momentos, no pensé que iban a ser tan buenos. Pero también en ese momento tenía que estar preparado por si las cosas no iban bien, porque a veces el fútbol te da la espalda. Lo que va pasando es un montón, son siete años de muchísimos desgaste, un club como este que tampoco te da respiro. Tenía que estar preparado para ambas situaciones”, finalizó.

Los números de la gestión de Gallardo son impresionantes en pleno siglo XXI. Lleva 367 partidos dirigidos, con 196 victorias, 99 empates, 72 derrotas, 638 goles a favor y 320 en contra. Y 13 títulos. Es el más ganador, como se dijo, en la historia de River. Pero también el único que alcanzó esa cifra con un mismo club (Ramón Díaz en River y Carlos Bianchi en Boca tienen 9).

Con 14 vueltas olímpicas (además tiene una con Nacional de Montevideo en 2012) alcanzó a Guillermo Stábile, quedó a uno de Carlos Bianchi y a dos de Helenio Herrera, que nació en Argentina pero se fue de chiquito del país. También se puede transformar en el técnico argentino más ganador de la historia. Necesita tres títulos más. Tiene apenas 45 años. Y menos de un mes para definir si sigue o no en el banco de River.

