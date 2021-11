Crónica entrevistó a la mujer de Jacinto Arauz: “Sentí un viento que me chupaba y me desmayé”

Compartir esta noticia:











El canal de la Capital Federa viajó a La Pampa para entrevistar a Irma Rick, la mujer que se desmayó en su casa y apareció a las 24 horas a 50 kilómetros de la localidad del sur provincial. No recuerda como.

«Yo cuando salí de mi casa escuche un viento como que te chupaba y me desmayé», contó Irma Rick.









Crónica, con su habitual línea editorial, presentó la entrevista como «la mujer secuestrada por el ovni», en la que la involucrada habló en detalle de lo que le ocurrió el martes 16 de noviembre, en el patio de su casa, donde vive junto a su marido, a unos 14 kilómetros de Jacinto Arauz.

«Esta tomando mates a la mañana y empecé a escuchar un viento que zumba fuerte, salí para afuera pensando que mi marido se había olvidado algo, y después no me acuerdo más nada. No se lo que pasó», relató.

Irma Rick apareció a las 24 horas de su desaparición a unos 60 kilómetros del punto de partido inicial, cerca de Colonia Santa Teresa. Fue encontrada por la Patrulla Rural de Guatraché.

«Yo atinaba a abrir los ojos y veía todo blanco, como si fuera nieve, pero que era muy fuerte y me volvía a cerrar los ojos». Hasta ahí recuerdo», contó la mujer.

«Lo que si recuerdo es que al otro día estaba sentada en la calle, con las piernas extendida, los brazos arriba, y cuando abro los ojos veo el borde de la calle, me levanto, pero no recuerdo cuanto tiempo estuve», dijo.

Detalló que conocía el lugar donde apareció y que tenía el teléfono, con el que llamó a sus hijos. «Me hacían videollamada pero yo solo movía las manos porque no podía hablar», contó.

La mujer relató que cuando se lo contó a su familia «se sorprendieron tanto como yo, que le voy a decir sino se que pasó». Mostró una cicatríz que tiene en su cabeza «¿con qué me voy a hacer eso?», dijo mientras desde el piso del canal destacaba que era «un corte perfecto».

