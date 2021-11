Ley de Alquileres: “lo que fracasó es el control del Estado y la política de vivienda”

Compartir esta noticia:











La Federación Nacional de Inquilinos, que agrupa a las representaciones de todas las provincias, incluida La Pampa, consideró que la ley de Alquileres vigente es un gran avance para los derechos de las y los inquilinos y repudió los dichos del ministro de Desarrollo Territorial y Habitat, Jorge Ferraresi, quien consideró que «no sirve una ley nacional de alquileres» y que son las provincias las que deben hacerse cargo de la regulación.









“Lo que fracasó es la política de vivienda del ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial”, salieron a responderle desde la Federación que nuclear a las representaciones de inquilinos de las distintas provincias.

También cuestionaron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por sus dichos sobre que «la ley de alquileres ha sido un fracaso» y propuso suspenderle por 180 días hasta que salga una nueva.

«La ley de alquileres es un gran avance en materia de derechos para los inquilinos y las inquilinas, lo que fracasó es el control del estado respecto de su aplicación», sostuvieron.

También pusieron el foco en la situación económica y salarial que el gobierno no resuelve y afecta a la mayoría de las y los trabajadores, «las familias que alquilan no llegan a fin de mes, y eso no es por la ley de alquileres», apuntaron.

En ese sentido, consideraron que «pensar en retroceder es ceder ante el mercado inmobiliario y dejar desprotegido el sector vulnerable que esta ley viene a proteger en medio de una crisis económica, social y habitacional sin precedentes».

«Instamos a que se trabaje en el control del cumplimiento de la ley de alquileres y se termine con la impunidad del mercado inmobiliario para fijar condiciones profundamente abusivas, unilaterales y sin ninguna sanción del Estado», reclamaron.

Por último, recordaron que «el acceso a la vivienda digna a través del alquiler debe ser política de Estado».

