  El Foro por los derechos de la Niñez y Adolescencia propuso acciones para no repetir situaciones de violencia

El Foro por los derechos de la Niñez y Adolescencia La Pampa se refirió al caso de Lucio y reclamó formación permanente sobre los protocolos de atención a niñxs en los espacios estatales que asumen esa tarea.

También solicitó “evaluación constante por parte de las instituciones estatales de sus prácticas para identificar las fallas, reconocer aciertos y corregir errores”, junto a “un impostergable abordaje Integral situado de las realidades que se analicen”.

En un comunicado de prensa, se refirieron además a la necesidad de “democratizar el acceso a la Justicia y un acompañamiento integral a las víctimas”, y la necesidad de “capacitaciones constantes del personal y funcionarixs en perspectiva de derechos de las niñeces y de género”, entre otras propuestas.

El comunicado completo consigna lo siguiente:

“Los últimos días han sido de gran convulsión e indignación social por el asesinato de Lucio. Lo terrible de su crimen pone en cuestión el rol de las instituciones del estado, cuyo deber es defender los derechos de las niñeces y juventudes, y la responsabilidad de la sociedad civil.

Desde nuestra integración como Foro por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Pampa venimos visibilizando las carencias que sufren a diario este sector de la sociedad y las vulneraciones por parte del Estado. La Pampa fue la anteúltima provincia en adherir a la Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (ley 26061), y, en 2012, finalmente se logró su aprobación por la insistente lucha del Foro, que está integrado por personas de diferentes organizaciones y movimientos populares.

Esta ley nacional establece que las niñeces ya no son Objetos, sino Sujetos de Derechos. El poder judicial ya no puede hacer lo que quiera con esa persona, sino que el Estado, en su conjunto, debe escuchar y garantizarle sus derechos humanos para que crezca de manera integral y libre de violencias, salud, educación, familia, identidad, trabajo para su familia, etc. Ahora bien, nos preguntamos ¿Cuáles de todos esos Derechos Humanos le faltó a Lucio y le faltan a tantxs niñxs?

Es cierto que todas, todos y todes debemos hacernos responsables de las niñeces pero también es verdad que hay diferentes grados de responsabilidad. No es la misma responsabilidad que tienen las colectivas de la sociedad civil que la que le cabe al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Como Foro por la Niñez hemos acompañado casos de violencias y abuso infantil y hemos entablamos reuniones con el Estado, llegando a las siguientes conclusiones y demandas.

Para que estas las situaciones no se repitan y cambie la realidad de las niñeces y juventudes, necesitamos:

· Formación permanente sobre los protocolos de atención a niñxs en los espacios estatales que asumen esa tarea.

· Evaluación constante por parte de las instituciones estatales de sus prácticas para identificar las fallas, reconocer aciertos y corregir errores.

· Un impostergable abordaje Integral situado de las realidades que se analicen.

· Articulación y trabajo conjunto entre las distintas áreas con actuaciones Interministeriales.

· Democratizar el acceso a la Justicia y un acompañamiento integral a las víctimas.

Capacitaciones constantes del personal y funcionarixs en perspectiva de derechos de las niñeces y de género.

· Aumentar el presupuesto para terminar con la precarizacion laboral del personal que está en estas áreas, y poner en funcionamiento otros órganos como las guardias de 24hs. contra la violencia hacia las infancia.

La Niñez debe ser una política de Estado Prioritaria, que atraviese a todas las demás medidas estatales.

Acompañamos las puebladas por Yakira y Damiana, los asesinatos de Cristian Ascona, Chami Fernandez y Sofía Viale entre otros, y nos recuerdan como sociedad el riesgo que corren las niñeces, agravadas por las crisis económicas y el tránsito por una pandemia mundial.

No queremos dejar de mencionar el rol de los medios de comunicación en todo esto. Recuerden al redactar los títulos de las noticias y las notas periodísticas que detrás de estos crímenes hay familias y personas que están atravesando dolor y sufrimiento. No revictimicemos a la víctima con detalles que no sirven en nada en la búsqueda de justicia, ni fomentemos más violencia y odio. Respetemos a quienes ya no están y a quienes quedaron en un profundo pesar.

Desde el Foro acompañamos a la familia en esta situación, clamamos prudencia en respeto a quienes sufren y continuaremos haciendo lo necesario para que las instituciones cambien en pos de los derechos de las niñeces y juventudes, quienes se merecen vidas libres de todo tipo de violencias”.

Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de La Pampa.

Organizaciones: Mujeres x la Solidaridad, Movimiento Pampeano y Popular de Derechos Humanos, Feministas trabajando, Utelpa, Desayunador Comunitario Villa Germinal, Estrellas Amarillas, Colectiva Feminista Abolicionista Todas somos ANDREA.

