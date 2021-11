Infancia Compartida en alerta y movilización

Compartir esta noticia:











La ONG Infancia Compartida convocó para este martes a las 11 horas a una movilización en la Ciudad Judicial de Santa Rosa en solidaridad con los familiares de Lucio.

“La Pampa, es un caso único en el país. No hay abogados de menores, hay un solo defensor de menores, no hay una línea de emergencia de violencia de menores como el 102. Somos una de las pocas provincias que no tenemos nada de esto, está más que claro que esto es una política de estado”, criticaron.

“Lamentablemente tiene que pasar un caso como lo de Lucio para que esta lucha se visibilice. Consumado el hecho, tenemos que decir NUNCA MÁS, CON LO HIJOS NO SE METEN”, advirtieron.

“Luchamos por el derecho de los chicos de ver a sus padre o madre, por las falsas denuncias, por la lentitud de la justicia, por el maltrato de la justicia, por la ineficiencia de la justicia”, agregaron.

“Infancia Compartida es una ONG de padres y madres afectados con esta problemática, la imposibilidad de ver a nuestros hijos. Hace un año que estamos en La Pampa tratando de visualizar las deficiencias de la justicia en cuanto a casos de Familia y más concretamente a la salud y derechos de nuestros niños”, repasaron.

“Somos padres, madres, y familiares impedidos de ver a nuestros niños. Nos juntamos espontáneamente mediante un WhatsApp, hicimos marchas, notas, pancartas, volantes, pero la lucha es dura, la injusticia es dura, exponernos nos perjudica con la justicia, pero seguimos adelante. Con altibajos, pero con la convicción de que la pelea tenemos que darla. Ellos, los niños no pueden defenderse, somos nosotros los adultos los que tenemos que luchar por ellos”, destacaron.

“Si sos un padre, madre o familiar impedido de ver a tus hijos/as, unite a nuestro grupo. Nos aconsejamos, nos apoyamos, compartimos las experiencias, lloramos, nos damos fuerza, juntos somos más”.

