Variante Ómicron: la vacuna de AstraZeneca puede actualizarse “rápidamente”

Especialistas anticiparon que, de ser pertinente, disponen de las «herramientas y procesos necesarios» para modificar el fármaco y garantizar la protección contra la nueva variante, al tiempo que aseguraron «altos niveles de protección» frente a las cepas ya existentes.

La británica Universidad de Oxford afirmó este martes que puede actualizar «rápidamente si fuera necesario» la vacuna que desarrolló conjuntamente con el laboratorio AstraZeneca contra el coronavirus, en medio de la creciente preocupación por la nueva variante Ómicron.

Los académicos de la universidad, pionera en el desarrollo de la vacuna, afirmaron que, si fuera necesario modificar el fármaco, se dispondría de las «herramientas y procesos necesarios».

Sin embargo, en comunicado, la Universidad destacó que la vacuna seguía proporcionando altos niveles de protección a pesar de la aparición de otras nuevas variantes, incluida la Delta.

