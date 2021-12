ATE advierte que los hospitales de Santa Rosa no tienen un protocolo de actuación ante casos como el de Lucio

Compartir esta noticia:











En las últimas horas se conoció que los signos de violencia debieron haber sido detectados en el sistema de salud, educativo y social. En el hospital de General Pico “se aplica una guía de excelencia”, señalaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado

Ante una consulta de este medio, la dirigente de ATE Liliana Rechimont, dijo que “lamentablemente acá hay muchos responsables, pero fundamentalmente el sistema de salud falló”.









Se conoció luego del aberrante crimen de Lucio Dupuy que el niño ingresó con lesiones al Hospital Evita.

“Creo que a veces se enfocó demasiado en el tema de la pandemia y nuestros compañeros y compañeras estaban desbordadas, enfermas, pero existen protocolos. Hace 3 años presentamos una guía de violencia que en Sata Rosa no se aplica”, advirtió.

Y agregó: “en General Pico funciona muy bien un protocolo para la guardia del Centeno para saber qué hacer cuando aparece un caso así de un niño, niña, hombre, mujer, con signos de algún tipo de violencia y generar que se activen de inmediato todos los resortes que tiene el estado para hacer una intervención”, aseguró.

“El de Pico es de excelencia, lo lleva adelante desde hace muchos años por propuesta de una compañera asistente social. En los hospitales de Santa Rosa no hay una política direccionada a eso, por lo que el sistema va a fallar”, dijo.

Recordó que “la doctora Graciela López Gallardo presentó una guía para abordar las cuestiones de violencias, ya se de género, abusos, pero la realidad es que en la actualidad no está vigente, no se aplica, no funciona”..

“Lamentablemente fallaron muchas cosas, falló salud, falló la escuela, falló el estado. Como integrantes de ATE y del Movimiento de Mujeres participamos de la elaboración de esa guía que todavía en la actualidad no se aplica”, cerró Liliana Rechimont..

