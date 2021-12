Aguerrido aseguró que la madre de Lucio puede responder como “autor material” aunque esa noche estuviera en el trabajo

Compartir esta noticia:











José Mario Aguerrido representará como querellante a los familiares de Lucio. “Hubo gente que no estuvo a la altura de las circunstancias y podría tratarse de un crimen de odio”, adelantó a Plan B. Criticó al medio que dio detalles del supuesto abuso sexual.

El abogado José Mario Aguerrido será el representante por parte de la querella de los familiares de Lucio Dupuy. En diálogo con Plan B, aseguró que en el caso hubo fallas de organismos estatales, que no detectaron situaciones de violencia contra el menor. Acá hubo mucha gente que no estuvo a la altura de las circunstancias, es evidente”, confió.

Por otra parte, opinó que puede tratarse de un crimen de odio, hipótesis que deberá ser ratificada o descartada en el proceso judicial.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Quien se presentó al principio como querellante es el padre. Hoy a la mañana hicimos la presentación y estoy esperando que el Juez de Control me tenga presentado como querellante y me habilite a ver la causa, porque todo lo que conozco es por referencias, lo que se ha hablado y dicho”, dijo José Aguerrido.

“Ayer cuando sabía que tenía que ir a Pico, hablé algo informalmente con el Fiscal y, dentro de un rato, tendré conocimiento concreto de cómo fueron los hechos, hablar con los fiscales sobre su teoría del caso, plantearles mi teoría. El querellante actúa a la par del fiscal, en general y a lo mejor tenemos diferencias de criterio, en cuanto a la calificación. Hay gente preocupada por qué una pena es de homicidio agravado y el otro homicidio simple. Yo creo que el homicidio es agravado para las dos. Y mi teoría del caso, es que puede ser un crimen por odio, por una cuestión de género”, agregó.

“Hay que analizarlo. El solo hecho de matar a un chiquito indefenso y que a su vez sea el hijo de una de ellas, ya implica la existencia de una condena agravada. Lo de crimen por odio, por una cuestión de género es una cuestión de mucha relevancia y sobre la cual vamos a trabajar, sea para reafirmarla o para dejarla totalmente descartado”, afirmó Aguerrido a Plan B.

Consultado sobre las versiones que aseguran que la madre no estaba en el lugar del hecho, Aguerrido dijo que no le constaba esa información. “Si lo digo o afirmo esa situación, sería referencia de terceros. Aparentemente, la madre se había ido a trabajar y cuando ocurre esto, el chiquito estaba con Abigail, que lo lleva al hospital. Hay datos de la causa que me gustaría relevar, para hacer afirmaciones o aseveraciones”.

“Vamos a ubicarnos en el supuesto de que la madre no hubiera estado en ese momento. ¿Y las veces anteriores? El nene ya había sido sujeto a agresiones varias. Hay una denuncia de la vecina del 25 de agosto, donde la policía fue al lugar. Uno responde penalmente por acción, por lo que hace, o por omisión, lo que no hace. En determinadas figuras, determinadas personas, tienen una función de garantía. Se llaman delitos por omisiones propias. La madre, a mí criterio, podría responder como autora material, aún cuando no haya sido la que pegó la patada, el pisotón o realizó el maltrato final. Me da la impresión, con la salvedad de que no conozco el legajo, que ella va a responder, eventualmente, por su omisión”, afirmó Aguerrido.

“Hoy por hoy afirmarte quién provocó las lesiones y es directa responsable de la muerte, no puedo, porque no conozco el legajo”, dijo el abogado querellante.

Consultado sobre la hipótesis de abuso sexual, Aguerrido afirmó que no conoce la autopsia. “Me parece aberrante que eso haya trascendido y ayer a la tarde, yo estaba con la familia, cuando en un medio digital apareció la noticia. Creo que eso puede servir para la investigación, hace a la calificación, pero no me parece, porque la víctima es un niño, tiene derechos que son de índoles supra nacional. El estado argentino puede tener responsabilidad ante organismos internacionales, si se violan los derechos del niño, llámese Lucio o Juan. Los derechos del niño son o deberían ser una cuestión de estado”.

Ante la pregunta sobre cómo está la familia, Aguerrido dijo que “la mayor cantidad de preguntas de la familia refieren al sistema. Sea desde un mal asesoramiento, a mi criterio, que no recibieron el asesoramiento profesional que correspondía. Nadie les preguntó sobre si lo que ellos resolvían, respecto de Lucio, cuando los tíos deciden renunciar a la tutela, nadie les preguntó si esa era su genuina voluntad”.

“Y no era genuina, estaban presionados, condicionados. Había amenazas de denuncias por abuso, estaban asustados. Eso, sumado a un asesoramiento profesional incorrecto, respecto a renunciar a pelear por esa tutela, que ya tenían otorgada judicialmente. Cualquier abogado sabe que en Derecho de Familia es muy difícil remontar situaciones de hecho: es decir, si tenés la tutela y la situación de hecho es que Lucio estaba con los tíos, era sumamente defendible esa situación”.

En este marco, Aguerrido criticó a la justicia de familia de Pico. “En lo personal, bajo la apariencia de un acuerdo y el sujeto del acuerdo era Lucio, obedecía averiguar si esa madre que hace dos años antes lo había abandonado, podía estar con Lucio y a su vez, determinar el traslado de Lucio de un lugar donde había nacido y se había criado, en General Pico, a Santa Rosa. Dos cosas: interés superior del niño, mandato constitucional y la no modificación del centro de vida del niño, una de las pautas del nuevo Código Civil y Comercial, en materia de cuidado personal”.

“Por lo tanto, no es que yo digo esto con el diario del lunes: lo deberían haber hecho. Decidir el destino de un niño, no es resolver un choque, lo que brega y lo que manda es el interés superior, que no se respetó ese interés, de mantener su centro de vida y al menos indagar dónde estaba la madre, qué hacía, dónde trabajaba, dónde vivía. Para agotar estas instancias con los equipos técnicos, que podían validar este acuerdo. El acuerdo estaba y la justicia lo tendría que haber validado”, afirmó Aguerrido. “Desde mi experiencia profesional hay una actuación errónea y que permitió sin saberlo, el resultado final”, agregó.

Consultado sobre la responsabilidad de diferentes organismos del Estado, Aguerrido dijo que “en La Pampa tiene hace rato la historia clínica digital, si se atiende en el ámbito de la salud pública. Aparentemente, lo llevaban a Lucio a diferentes lugares y esto es parte de la trama, en definitiva, el tema es ¿por qué no chequear la historia clínica? y que a nadie se le haya ocurrido ver que no estaba en presencia de un chico con mala suerte, sino con un chico maltratado. Mi experiencia profesional, dice que por bastante menos, médicos de salud pública, hacen denuncias. Si no se hizo la denuncia, es porque no se buscó la historia clínica. No se fijaron en los antecedentes”.

“Niñez interviene si hay una denuncia concreta. Se le puede reprochar a Niñez que no actúe sobre una denuncia. Lo mismo que reprocharle a la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, si no actúan sobre las denuncias. Pero Salud Pública, que atendieron al chico mas de una vez, no detectaron nada”.

“Y en estos casos, son lesiones características: brazo, dedo, la cara. Creo que hay cierta desidia. Habrá que chequear cuántas veces entró al sistema o si tenía médico de cabecera. Vamos a investigar esta cadena y vamos a denunciar lo que consideramos responsabilidades por omisión y lo vamos a hacer, con fundamento”, dijo Aguerrido.

“En el caso de la escuela, entiendo que hacía el jardín obligatorio. Y tengo dudas, respecto a la pandemia, a ver si él iba de manera regular y si la maestra podía apreciar alguna situación. Pero si iba, y era habitual que apareciera con el brazo en cabestrillo, nadie denunció esta situación. Pueden ser accidentes, pero había que verificarlo. Si iba regularmente o si faltaba a la regularidad, son situaciones a denunciar. Son cuestiones a investigar. No creo en el Estado omnipresente, pero sí creo que el Estado tiene que estar provisto de los funcionarios que respondan, por lo que tiene que hacer. Para eso, cobran, sino que vayan a la actividad privada y hagan lo que les parezca”, dijo.

“Tampoco voy a responsabilizar a un ministro, por lo que hace un funcionario 50 escalones más abajo. Pero ese funcionario, tiene que responder. Y si ese funcionario omitió sus obligaciones, el Estado es responsable, no por culpa del Gobernador, sino porque tiene un funcionario inútil. Acá hubo mucha gente que no estuvo a la altura de las circunstancias, es evidente”, cerró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios