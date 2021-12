“Ella iba a buscar al nene con la policía y decía que no se lo daban porque vivía con una mujer”

Compartir esta noticia:











La exabogada de la familia paterna de Lucio, Adriana Mascaró, consideró que en ese momento la jueza de Familia y el Menor de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, no tenía los elementos como para no entregar al menor a su madre. Agregó que Magdalena Espósito Valenti, usó como estrategia cansar a la familia, pero “no hacía nada contra del nene, porque estaba solicitando la tenencia”.

La abogada le contó al periodista Daniel Lucchelli que “cuando se hizo el primer convenio que era un régimen de visitas a favor de la mamá de Lucio, la custodia la tenía la tía. En esos momentos ella iba a buscar al nene con la policía porque estaba diciendo que no se lo daban porque vivía con una mujer, por cuestiones de discriminación”.









Destacó que frente a estas situaciones “la familia paterna de Lucio no quería seguir exponiéndose”.

Mascaró señaló que Magdalena Espósito Valenti “en ese momento, no hacía nada contra del nene, porque estaba solicitando la tenencia, entonces ella no iba hacer nada que la perjudicará y si hubiese hecho algo la familia del papá iba hacer denuncias”. Agregó que “ella se portaba relativamente bien, inclusive le compraba cosas, lo tenía bien, para que el nene quisiera estar con ella”.

Remarcó que “una vez que ella lo tuvo, ahí empezó el calvario de Lucio”.

-La jueza Ballester no escuchó los argumentos para no darle la custodia

-No fueron planteados los argumentos de violencia, sino que se habían cansado de estas cosas que hacia Magdalena, pero no eran indicadores de violencia, sino era de una movida de cansarlos a ellos y por eso iba con la policía y decía que no se lo querían dar. No había indicadores que pudieran alertarnos de esta situación que vino después.

-Pero el abuelo dice que habló en la justicia y que lo iban a terminar matando

-Yo no sé si él tuvo una entrevista con la jueza después. Yo estaba con Leticia u decía voy a firmar porque estoy cansada porque ella hace esto y esto. Yo ya no actúe más y ella se lo llevo. Si Dupuy hizo algún planteo, no lo hizo a través de mí.

