“En los hospitales no puede haber trabajadores tercerizados, híbridos o monotributistas”

El Plenario de Trabajadores y Trabajadoras de Salud de ATE reclamó el fin de la tercerización de servicios en el área y pidió que todo el personal quede encuadrado en la Ley que les corresponde, la 1.279. Definen los pasos a seguir, de cara al 2022.

Este jueves 1 de diciembre, desde las 9 de la mañana y en la sede de ATE se inició un plenario provincial de trabajadores y trabajadoras de salud que abordará temas tan diversos como la precarización laboral, la reducción de la edad jubilatoria y el pase a planta de contratados por la pandemia de coronavirus.

“Este primer plenario de Trabajadores y Trabajadoras de Salud de La Pampa, tiene como principio reencontrarnos con los compañeros y compañeras de diferentes hospitales, centros de salud y nosocomios, para conocer y que conozcan cuáles son las negociaciones que hemos llevado adelante”, dijo a Plan B, Liliana Rechimont.









“Vinieron todas las seccionales de La Pampa. Estamos esperando que arriben General Pico y 25 de Mayo, pero ya llegaron Acha, la zona norte, Parera, Realicó Rancul y la zona de influencia. La idea es delinear los pasos a seguir, está terminando el año y que compañeros conozcan cuáles fueron las últimas negociaciones que estamos llevando adelante en las últimas paritarias, incluidas las de ayer, donde nos reunimos con Cáceres, el director de Previsión del ISS, por el tema de la reducción de la edad jubilatoria”, afirmó la secretaria de prensa del gremio ATE.

Consultada sobre los vencimientos de contratos de casi 2000 trabajadores y trabajadoras previsto para marzo y que fueron contratados en el marco de la pandemia coronavirus, Rechimont afirmó que “la realidad es que el Gobernador dijo que hasta el 31 de marzo de 2022, los artículos sexto por pandemia, se prorrogan. Por eso vamos a ver en el plenario qué pasos a seguir, en defensa de sus derechos y recordando que hace dos años que están trabajando, demostrando en la mayoría de los casos que son necesarios para el sistema”.

“Más allá de que hay muchos estudiantes en la Rama de Enfermería, donde pedimos que se absorba a esos compañeros y se les garantice la terminalidad de la carrera, ya que son necesarios muchos enfermeros y enfermeras, de cara a que se inaugurará el nuevo hospital”, recordó Rechimont.

Consultada sobre la reducción de la edad jubilatoria, Rechimont calificó como “muy enriquecedora” la reunión de ayer. “Nos planteó la situación del desfinanciamiento que tiene la Caja. Hay desinformación respecto a eso, ya que esta desfinanciación se genera con la tercerización de servicios. Al no ingresar la cantidad de trabajadores y trabajadoras que se necesitarían para garantizar un caudal de afluencia de aportes a la Caja, esto resulta en vaciamiento y desfinanciamiento”.

“Desde ATE hace años que venimos denunciando esto, ya que esto quita aportes a la Caja y en algún momento vamos a tener más jubilados que activos y los que sostienen a los pasivos, somos los activos. Fue contundente Cáceres al decir que estos dos años tuvieron aportes extraordinarios por los artículos sexto, pero no por los monotributo, ni las empresas de comida, limpieza o vigilancia que están en los hospitales, todo eso es tercerizado y no va a nuestra Caja. Lo único que fue extraordinario a la Caja fueron estos compañeros, que sí aportaron y cuando ellos desaparezcan, la Caja va a sentir esa falta de aporte mensual que estaban recibiendo”, dijo.

“Acá hay una decisión política que debe tomar el Gobernador. La problemática de trabajadores y trabajadoras de salud, excede a una cuestión financiera. Es un problema de salud, por eso pedimos la reducción de la edad jubilatoria, nuestra tarea es riesgosa, penosa y de envejecimiento precoz, algo comprobado en Argentina y en el mundo. Más allá de todo eso, el gobierno tiene que tomar la decisión política de no tercerizar ningún servicio más. Además se deben regularizar las sumas en gris, las guardias deben ser blanqueadas y que la Caja reciba el aporte que corresponde y que todos los trabajadores de Salud estén en la ley 1.279”, reclamó Rechimont.

“Ya no puede haber más ley 2871, ley 2343, 0 643. Se deben eliminar esas leyes en el Sistema de Salud porque no corresponden y además porque están en desventaja con los demás trabajadores y trabajadoras, ya que no tienen los mismos salarios, pero sí las mismas funciones. Son salarios muchos más magros que el nuestro, trabajan menos horas pero no cobran los adicionales que cobramos los trabajadores y trabajadoras 1.279 en pleno. Hay muchas cosas para hacer pero la decisión la tiene que tomar el gobierno de La Pampa. En los hospitales no puede haber híbridos, tercerizados y de ninguna forma, monotributistas”, cerró Rechimont.

