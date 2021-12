Las Escuelas Deportivas Municipales tuvieron sus cierres anuales

Compartir esta noticia:











Durante el 2021 hubo más de 800 participantes en 48 escuelitas de diferentes barrios de la ciudad.

El Director de Deportes y Recreación del Municipio, José Luis Carluche, manifestó su satisfacción por el buen funcionamiento que en general tuvieron a lo largo de este año las distintas Escuelas Deportivas Municipales, más allá de las complicaciones que marcó la presente pandemia.









En ese sentido, señaló que durante este 2021 el total de participantes del programa superó los 800, entre las 48 escuelitas que funcionaron en distintos barrios de la ciudad, brindando la posibilidad a cientos de niños, jóvenes y adultos de recrearse y disfrutar de los beneficios de la actividad física.

Por otra parte, recordó que dada la situación sanitaria, y para evitar grandes aglutinamientos, el cierre general donde habitualmente concurrían todas las disciplinas no se pudo a realizar este año. No obstante, como es habitual todos los años, en la última semana de noviembre se comenzaron a desarrollar los distintos cierres anuales para cada escuela deportiva en particular, realizando una actividad especial donde se invita también a las familias, para compartir una jornada de festejo y juegos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios