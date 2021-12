ONG pide por un protocolo de atención: “Las niñeces y adolescencias olvidadas y vulneradas”

Compartir esta noticia:











La ONG Desafíos y Compromisos La Pampa reclamó acciones concretas para proteger a las niñeces y adolescencias en casos de vulneración de derechos.









El texto de Desafíos y Compromisos, señala:

El estremecedor calvario que devino en la muerte de Lucio Dupuy, el silencio e inacciones de los organismos que deben ocuparse de la problemática era /fue cuestión de tiempo, cual bomba a punto de explotar. Amerita reflexionar acerca de la ausencia de acciones concretas, dinámicas, articuladas (intra e inter ministeriales y con la sociedad civil), deconstruir la mirada adultocéntrica, trabajar activamente con los derechos de las y los niños y adolescentes como SUJETOS de DERECHO y el derecho a ser OÍDO (ejes centrales de la Convención de los derechos de los niños que ya cumplió 31 años) y el rol fundamental del estado para llevar a cabo acciones concretas para velar por ellas y ellos.

Nada de eso sucedió. El desconcierto invadió y apareció un manto de silencio de quienes debían y deben dar cuenta de las acciones metodológicas y estratégicas ante situaciones concretas, no hubo ni se solicitaron renuncia a las y los responsables de las áreas. La ausencia de articulación inter e intra ministerial salió a la luz, como así también la falta de idoneidad de quienes trabajan en la complejidad de la problemática.

¿Es que Lucio no transitó por el sistema educativo, no fue a colocarse alguna vez una vacuna, no fue atendido por personal de la salud, no se recibieron denuncias por maltrato ¿no pudieron ver signos y síntomas tan evidentes?

La Pampa es una de escasas y privilegiadas provincias que tiene superávit económico y Defensor de NNA (niñas, niños y adolescentes), como así también fiscalías temáticas en violencia de género, violencia intrafamiliar, abuso sexual de NNA.

Pero sucedió lo que a gritos reclamábamos y seguiremos reclamando no sólo esta organización sino las tantas que existen no sólo en las localidades más populosas sino en nuestra Pampa profunda, trabajan, interactúan, articulan aún en la pandemia, sin un centavo, solidarias, sororas, empáticas.

A modo de ejemplo, esta organización que cuenta con referantas en varias localidades del interior, solicitó número de emergencia ante situaciones de violencias, maltrato, y/ o negligencia y se le fue negada. La lacónica respuesta “llamen al 101” ya que los números son “privados”, fue la respuesta del funcionario de Niñez, adolescencia y familia de la provincia de La Pampa (reunión mensual del comité de crisis, año 2020).

Por lo expuesto, solicitamos acciones concretas urgentes:

Dirección/ oficina/ de Niñez, adolescencia y familia en cada municipio con equipo técnico y teléfono de emergencia público al servicio de la ciudadanía.

Protocolo de atención al servicio de las instituciones (Escuelas, clubes, establecimientos sanitarios, juzgado de Paz, Poder judicial, comisaría y/ o destacamento policial, sindicatos, gremios) y de la ciudadanía toda.

Capacitación continua y permanente a las instituciones con perspectiva de género, niñez y adolescencia y derechos humanos.

Evaluación con cortes cuatrimestrales que permitirá a las y los actores sociales involucrados ratificar o rectificar líneas de acción asumidas.

Incorporar las voces de las diversas organizaciones sociales, ong, merenderos, juntas vecinales, organizaciones espontáneas de vecinas y vecinos, cuando se trabaje en temáticas que atraviesan a la comunidad.

Creación de foros de opinión y debate a las niñas, niños y adolescentes, en tanto sujetos de derechos y a ser oídos.

Dar a conocer a toda la ciudadanía los números ante situaciones de emergencia.

Incorporar a la provincia de La Pampa al número de emergencia Nacional 102.

Crear las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales para que las niñeces ocupen el lugar que le fue dado por la convención de los derechos de los niños hace 31 años.

De esta forma, se crearán las condiciones para que el Estado junto a la participación colectiva y comunitaria modifique sus prácticas en pos del bienestar no sólo de las y los niños y adolescentes sino de todas las personas en situación de vulnerabilidad.

Por una vida libre de violencias

Ong Desafíos y compromisos

