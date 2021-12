Berhongaray abandona el bloque radical: 12 diputados nacionales conforman “Evolución”

Compartir esta noticia:











El pampeano Martín Berhongaray deja desde hoy el bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de la Nación. Forma parte del grupo de legisladores que rechaza la continuidad de Mario Negri y se proponen como la renovación.

El radicalismo renovador armará un bloque radical dentro de Juntos por el Cambio.









La renovación, que presidirá Rodrigo De Loredo (Córdoba) y se llamará UCR Evolución, estará integrada por 12 diputados, Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Dolores Martinez (CABA), Gabriela Brouwer de Koning (CBA), Victoria Tejeda (Sta Fe), Pablo Cervi (Neuquen), Alejandro Cacace (San Luis), Danya Tavela (PBA), Marcela Antola (Entre Ríos) y Martin Berhongaray (La Pampa)

“Más de una decena de diputados de distintas provincias hemos tomado esa decisión porque no estamos de acuerdo con que se repitan las mismas vocerías que vienen ex presándose en nombre del partido desde hace décadas. No es una cuestión de nombres sino de representación social”, informaron.

“Los argentinos deben ver su voto reflejado en la conformación de los bloques y en la distribución de roles en las Cámaras”, demandaron.

“En el radicalismo renovador estamos convencidos de que esta elección fue un llamado de atención para toda la clase dirigente por las dificultades que atraviesa nuestro país, pero al mismo tiempo un apoyo contundente a las nuevas incorporaciones que impulsamos a través de las PASO”, añadieron.

“La Argentina está viviendo un momento crítico que lleva a sus ciudadanos a escoger nombres nuevos, caras nuevas e ideas nuevas que oxigenen las alternativas”, dijeron.

“Nuestra responsabilidad es promover esa renovación, en vez de lamentarnos cuando surgen fenómenos emergentes que capitalizan el descontento social o el vínculo con los jóvenes”, advirtieron.

“Por eso, hemos buscado persuadir hasta el último instante a los diputados, en defensa del presente y del futuro de nuestro partido”, finalizaron.

