¿El juicio será oral y público? Las detenidas por el crimen de lucio están en celdas individuales y no fueron agredidas

La abogada de Abigaíl Páez explicó que lleva a cabo su tarea porque es una funcionaria pública que debe realizar una defensa técnica de la pareja de Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy.









Silvina Blanco, abogada defensora oficial de Páez, señaló que “todavía es muy pronto” para determinar si el juicio contra las dos mujeres será oral y público.

“Si la investigación avanza y se llega a juicio con una acusación por abuso sexual, entiendo que no va a ser público por la normativa internacional en materia de DDHH y cómo lo ordena el Código Procesal Provincial, son hechos a puertas cerradas”, explicó.

Respecto de la forma en que se contacta con su defendida dijo que “la vi personalmente el día sábado (27 de noviembre) cuando fiscalía me informa su detención en la seccional Sexta. Luego de ello he mantenido entrevistas telefónicas”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

Sobre el estado de ánimo de Espósito manifestó que “la situación de una persona a la que la acusan de haber matado a otra, hace que diga que está abatida porque el niño está muerto. A eso se le agrega que la fiscalía la presume una de los respnsables. Es una situación de mucha conmoción”.

Por otro parte aseguró: “es falso que hayan sido agredidas por otras detenidas en San Luis”

También afirmó que “no hay acusaciones cruzadas entre ellas” y añadió que “aún no se ha hablado de la declaración de las investigadas, no se sabe si va a ser presencial, si será vía zoom. Eso se evaluará de cara al juicio oral”.

“En prinicipio el MPF tiene 180 días para llevar adelante la investigación y las declaraciones hay que pensarlas para luego de esa etapa”, expresó. A la otra acusada, la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, la defiende Pablo de Biasi.

“En principio por la reglamentación penitenciaria, estaban separadas de la población porque cualquier persona que ingresa a un penal está en un período de adaptación, apartadas del resto de la población. Y están en celdas individuales”.

Obligada

Consultada por su papel de defensora y las críticas que ha recibido en redes sociales, Silvina Blanco dijo que “por supuesto que he leído todas las agresiones hacia mí, pero no lo tomo como tal, me parece más importante poder contar cuál es la función de un defensor oficial”.

“Somos funcionarios públicos, estamos obligados a dar esta asistencia y de manera eficaz, a cualquier persona, cualquiera sea el delito que haya cometidos”, contó.

“Los defensores oficiales lo que hacemos es controlar y garantizar los derechos que las personas tienen, que el juez sea imparcial, que el fiscal cumpla el proceso, la forma en que se recaban las pruebas, en definitiva, el derecho a defensa. Lo que no quiere decir que estamos para procurar la impunidad, simplemente que la persona pueda ejercer su defensa”, aclaró.

“Los defensores estamos preparados, yo hago un trabajo técnico, las evaluaciones personales sobre el caso las dejo para mí, tengo la absoluta claridad de que estoy defendiendo a una persona y mi trabajo es netamente técnico. Y cómo funcionaria estoy obligada a hacerlo de manera eficaz, porque de lo contrario, estaría incurriendo en un delito”, destacó

Por último pidió que “la población pampeana esté tranquila, se está llevando adelante la investigación, estas dos personas están detenidas, van a ser juzgadas y un tribunal va a dictar una sentencia y una resolución en esta causa”.

