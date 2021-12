El padre murió de COVID: “Es una vergüenza que le roben las pertenencias”

Compartir esta noticia:











Lucrecia Soledad Ramírez, contó que su padre murió de coronavirus en el Hospital Lucio Molas y cuando fueron a retirar el cuerpo y sus pertenencias no encontraron el celular que tenía. Pide que le devuelvan el celular “tenía fotos que sólo la familia puede saber el valor que tienen”.

Lucrecia hizo una denuncia el 27 de julio en la Seccional Segunda de Santa Rosa por el hurto del celular de su padre en el hospital Lucio Molas.









La mujer contó que su papá Víctor Hugo Ramírez estuvo internado en mayo: “ya que dio positivo de covid. Fue al hospital de General Acha y después lo trasladaron a los modulares de Santa Rosa”.

“En Santa Rosa ingreso con la billetera que tenía entre 6000 y 8000 pesos y un celular un Samsung A 30. De hecho nosotros tuvimos comunicación con él a través del celular hasta que su situación se agravo y lo pasan a la guardia de adulto. Estuvo uno o dos días internados y de ahí fue a terapia intensiva, donde fallece en junio”.

Lucrecia indicó que “vinieron los del servicio de funeraria para retirar el cuerpo y a buscar sus pertenencias, donde se constata de que el celular no está, ni el dinero, solo estaba un cargador. Frente a esto, fui a la Dirección del Hospital y pedí una investigación interna. Ellos hicieron la investigación donde dan fe que desde modulares pasó con un celular, pero falta el informe de la guardia de adulto, mientras que desde terapia intensiva dicen que no estaba el celular”.

Detalló que hizo la denuncia en la Seccional Segunda sólo por la falta del celular no por el dinero: “para nosotros es importante el celular porque tiene fotos de mi papá o que él le tomaba a mis sobrinos o de la familia. Me parece una vergüenza que una persona que este agonizando le estén robando las pertenencias”.

Después señaló que la causa pasó a Fiscalía y “me dicen en Mesa de Entrada que la causa está cerrada. Yo le reclamo de que hay pruebas de que el hurto existió. Vino otra persona y me explicó que no está cerrada, pero se están haciendo las averiguaciones que puede llevar mucho tiempo, ya que no se sabe quién hizo el hurto para imputar esa persona”.

Finalmente expresó “No avalo que una persona que este agonizando el roben un celular y que en el hospital se laven las manos. Si la persona que se llevó el celular lee esta nota le pido que se ponga en contacto y que nos devuelva la tarjeta de memoria nosotros queremos y necesitamos el celular de mi papá”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios