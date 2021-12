“No participaremos en la interpelación a los ministros porque no queremos obstaculizar las investigaciones”

Compartir esta noticia:











En la Cámara de Diputados se dio entrada al proyecto de los Bloques de la Unión Cívica Radical y Propuesta Federal para solicitar la interpelación a los ministros y el defensor de niñas, niños y adolescentes.

En relación al proyecto presentado, la diputada Sandra Fonseca por Comunidad Organizada expresó: “Que a partir del sufrimiento y el fallecimiento del niño Lucio Dupuy, existen dos investigaciones de los organismos estatales en curso de la búsqueda de la verdad objetiva”.









Destacó que “Suponiendo que haya independencia en dichas investigaciones en base a las normativas vigentes, deben ser reservadas las mismas para permitir el correcto desarrollo”.

“Por lo tanto, las personas que van a ser citadas en este acto político – institucional lo más probable que sean también convocadas para dichas investigaciones”.

La legisladora comentó que “es por ello que desde nuestro espacio consideramos improcedente que esta Cámara se involucre en el curso de dichas investigaciones, hasta tanto no concluyan y no puedan remitir las actuaciones. Incluso también porque pueden traer aparejada la nulidad o controvertir la legitimidad de las mismas”.

“Comunidad Organizada no va a participar en la interpelación a ministros porque no quiere obstaculizar las investigaciones en trámite del caso Lucio”

Asimismo expresó “a nivel municipal la Concejala Fabiana Castañiera por Comunidad Organizada presentó un proyecto de Ordenanza para poner en funcionamiento el Sistema de Protección Integral a lo cual el intendente de Santa Rosa Luciano Di Nápoli respondió que no era necesario”, concluyó Fonseca.

Además, la diputada envió una carta al Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia al finalizar su mandato en el mismo donde realiza un balance del Sistema de Protección de Niñez.

Esta es la nota:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a través de la presente a la última sesión del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia de la gestión 2015-2019, dado que por razones legislativas no podré asistir; no deseo perder la oportunidad de despedirme y presentar mis reflexiones acerca de estos años como consejera y Vicepresidenta de este Consejo. Por ello solicito que esta nota sea leída por la Secretaria ante todos/as los/as integrantes de este Consejo.

He sido consejera y por moción de los/as consejeros/as juveniles fui Vicepresidenta electa en dos oportunidades. Por ello es difícil sintetizar en pocas palabras la trayectoria caminada junto a Uds. En primer lugar, quisiera expresar que la creación de este Consejo, responde a una lucha ganada cuando La Pampa adhiere a la Ley nacional Nº 26.061 a través de la ley provincial Nº 2.703. Logro y entusiasmo que me generaba ser parte de esto, en virtud de mi línea de pensamiento y trabajo de un Sistema de Protección Integral de las niñas, niños y adolescentes.

Pero en breve tiempo comencé a observar cierto cambio dentro del organismo, quizás por cuestiones políticas, quizás ideológicas; que sería importante analizar por parte de quienes continuarán en el desarrollo de tan honrosa labor:

Es necesario recuperar y llevar a la práctica lo establecido en el articulado de la Ley Provincial, la cual instituye que el Consejo “tendrá como función el monitoreo y evaluación de los programas y acciones de promoción y protección de los derechos de la Niña/o y la/el adolescente, con especial relación a la evaluación de los indicadores para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en la presente Ley y a los programas que asignen financiamiento para servicios de atención directa a las Niñas, los Niños y las/los Adolescentes, respecto de su implementación y resultados.”

Un ejemplo de lo expresado es el caso de “las medidas excepcionales” donde se deben acortar los plazos establecidos, el no haberlo realizado a través de la propuesta de modificación de la ley provincial, contribuyó a que este Consejo también haya incumplido y aumentado la vulneración de los derechos de los niños/as y adolescentes.

-Así en las Unidades Locales y Regionales, donde los Intendentes deben ser los gerentes sociales del Sistema de Protección Local, el Consejo no ha podido acompañar la creación de estos espacios reales de protección y promoción de derechos a través del diseño de una red de acción interinstitucional. En la Provincia de La Pampa las Unidades Locales creadas no llegan al diez por ciento entre todas las localidades, la falencia debe ser superada con mejores decisiones y esto lo he planteado en varias oportunidades y plasmado en proyectos presentados.

Otro tema que no puedo dejar de advertir, son las comisiones de trabajo creadas a fin de abordar temas específicos, que si bien algunas cumplieron con sus objetivos, otras sería necesario replantar como lo es la Comisión de Legal, que tiene como una de sus finalidades promover la modificación de ley provincial Nº 2.703. Este Consejo, en su organización ha caído en la burocratización más grande que ha tenido, de esta manera solo se impide mejorar las políticas públicas.

También deseo expresar, que ante diversos temas propuestos por los/as consejeros/as, se han dilatado las respuestas o no se han realizado acciones concretas a pesar de asumir el compromiso desde este ámbito. Como sucedió en esta gestión donde se manifestó por escrito mediante nota presentada, que una integrante de este Consejo fue responsable en la vulneración de un derecho de la niñez, no solo no se tomaron medidas, sino que la nota no fue socializada al resto de los/as integrantes. Por ello es necesario revisar el modelo de Gestión del Consejo para la realización de acciones concretas en la lucha por los derechos y la protección de la niñez y adolescencia.

En igual sentido, quisiera dejar como tarea pendiente para los/as próximos/as integrantes de este espacio, el diligenciamiento de un dispositivo de alojamiento transitorio para las niñas, niños y adolescentes que en la actualidad son hospedados/as en habitaciones de hoteles de las distintas localidades de la Provincia, no siendo este el ámbito adecuado para un niño/a.

Asimismo, expresarme sobre los aportes que desde este Consejo se debían proponer según se expuso sobre Riesgos de Internet en niñas, niños y adolescentes en la última sesión del año 2018, considero que podrían canalizarse en la Comisión de trabajo creada en la pasada Sesión sobre bullying y ciberbullying y que aún no se convocó.

Es mi deseo que los/as integrantes que continúen con el mandato y los/as que vendrán, realicen acciones positivas que contribuyan a mejorar las políticas públicas.

Sin más, les hago llegar mis saludos afectuosos, solicitarle a los/as consejeros/as juveniles que duden y desafíen el mundo de los/as adultos/as y como diputada a partir del 10 de Diciembre del corriente del bloque Comunidad Organizada brindarles mi disposición para fortalecer la Protección de nuestra infancia y adolescencia de la Provincia de La Pampa.

