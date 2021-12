Maggio participó de la Asamblea Federal de Cultura: “después de la pandemia debemos recomponer lo humano”

Compartir esta noticia:











La secretaria de Cultura, Adriana Lis Maggio, junto al ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, equipo y las autoridades de todo el país, participaron en la Asamblea Federal de Cultura en el Centro Cultural Kirchner

Con el objetivo de consolidar los circuitos provinciales y regionales se trataron temas relacionados con promover acciones productivas vinculadas a la economía de la cultura, favorecer la industria y el trabajo, los mercados internos y su internacionalización.









La idea es sostener el presupuesto que se gestionó en pandemia- 26 mil millones- para brindar ayuda a los artistas y al sector para convertirlo en producción y trabajo.

Además se conversó sobre la dinamización de los Proyectos Regionales. La Pampa lideró la creación de una web para el Ente Patagonia cultura: www.enteculturalpatagonia.gob.ar y el Mercado de Industrias Culturales (MICA)

La Pampa gestionará en breve la realización de un nodo MICA en vistas de ir hacia el gran encuentro nacional que se realizará en abril en el CCK en Buenos Aires.

El ministro Bauer habló de la necesidad de seguir estrechando lazos federales y de impulsar acciones de trabajo para el sector. También se mencionó el eje de agenda 2O22 que serán los 40 años del conflicto y gesta de Malvinas, sumando a cultura a una mesa de trabajo interministerial “Agenda Malvinas 40 años” que tendrá como objetivo la elaboración de estrategias para la difusión y concientización en torno a la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes bajo el lema «Malvinas nos une». El Ente Patagonia cultura ya se encuentra trabajando en una convocatoria de relatos breves y otras acciones.

«Fue muy bueno volver a encontrarnos de manera presencial – la asamblea fue mixta: virtual y presencial- y tenemos mucha tarea por delante. No se trata sólo de acciones vinculadas con lo artístico sino de recomponer lo humano. El tiempo que impuso la pandemia de la virtualidad, de no encontrarse ni tocarse no es el tiempo orgánico de las personas y eso nos deja una sociedad rota. La cultura debe hacerse cargo y tomar esta reconstrucción como un desafío. Necesitamos volver a escucharnos, trabajar en el territorio de cara a la gente con las necesidades y posibilidades», dijo Adriana Maggio. Reflexión que agradeció y subrayó el ministro. «Agradezco Adriana, tenemos que reparar ahí y trabajar juntos en ese camino»

Más Cultura

Acto seguido a la Asamblea, en Tecnoplis y con la presencia del presidente de la Nación Alberto Fernández se presentó el programa Más Cultura para los jóvenes.

Más Cultura es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación, en articulación con ANSES y el Banco de la Nación Argentina, que iguala las oportunidades en el acceso a la cultura, al tiempo que fortalece y reactiva el sector cultural, protegiendo y creando miles de puestos de trabajo para artistas, productores, trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Las y los jóvenes que formen parte de este programa accederán a una tarjeta virtual a través de la aplicación BNA+ con $5.000 de crédito semestrales que podrán usar para ir al cine, teatro, eventos musicales, museos y espacios culturales. También podrán comprar libros, instrumentos, artesanías, pagar cuotas de cursos y talleres, entre otras actividades. Además, tendrán promociones exclusivas en espacios y comercios culturales.

