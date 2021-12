Meacca: “No había en ninguno de los organismos información que indicara una situación de vulneración”

Compartir esta noticia:











El defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Pablo Meacca aseguró que no había denuncias previas de vulneraciónes contra Lucio Dupuy. Además destacó que La Pampa tiene uno de los mejores sistemas de prevención y protección de las niñeces. De todas formas advirtió que los casos de abuso y violencia van a seguir ocurriendo, porque preverlo es de extrema complejidad, y sostuvo que el sistema funciona en base a la interdisciplina pero que hay pocos especialistas en toda la provincia.









Torroba fue el primero de los diputados que intervino en el interpelamiento al consultarle al defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meacca, sobre el funcionamiento del sistema el que consideró “no dio resultados y puede volver a repetirse por la situación social que atravesamos”.

Meacca aseguró que el sistema de La Pampa es «optimo» y explicó su funcionamiento. “Cuando fui designado, La Pampa hizo el cambio de paradigma del Sistema de Protección, que implicó pasar competencias que antes estaban en el ámbito judicial a organismos administrativos que toman competencias en cuestiones de infancia con varios organismos, como lo son la Dirección General de Niñez, y deriva competencias con ámbitos judiciales, como lo son los temas de vulneración y por lo que estamos hoy aquí. También hay competencias compartidas en medidas excepcionales, como cuando se retira a un niño y se trabaja en la revinculación que hace el sistema judicial”, repasó.

“Somos una de las 6 provincias que tiene toda la estructura. En cuestiones de vulneraciones graves: violencia física, abuso sexual, y negligencia grave en el cuidado del niño. Somos la única provincia en cuanto protocolo de abuso”, dijo el funcionario. Esto implica como los organismos del Estado se organizan e intervienen en estos procesos.

Meacca remarcó que “el 80% de los casos de abuso y el 90% de los casos de violencia, se producen en el círculo familiar”.

“Detectadas las situaciones se abre un proceso de denuncia, que son esenciales, porque todo el sistema depende de esta denuncia, porque el marco donde sucede la vulneración es el de contención. Producida esta denuncia hay una interacción de los distintos organismos, luego intervienen las áreas de protección, para ver si se puede revincular o en un proceso de guarda o de adopción, esta parte es la que tiene control judicial y que hace que en el proceso de protección se cumplimenten todas las medidas”, explicó.

“Nosotros consideramos y evaluamos que detrás de la figura del abuso sexual, y lo mismo pasa con la violencia. El 60% de las condenas penales están vinculadas a estos casos”, dijo Meacca y planteó que “hay una situación de extrema complejidad” respecto de la “reinsidencia” que hay en quienes cometen estos delitos luego de que cumplen las condenas y que el sistema “no tiene respuesta” a esa situación.

“Un abusador va a la calle y se presenta a firmar una vez por mes, pero nosotros desconocemos si sigue dando clases o está en vinculación en un barrio con los pibes de una canchita de fútbol”, graficó.

Y agregó: “en violencia física se cree que de 10 niños, unos 8 sufre violencia física en algunas de sus manifestaciones”.

“Cuando analizamos el protocolo de abuso, tiene la complejidad que existe del compromiso social o familiar, que tiene que denunciar a un familiar o un vecino, y está la dificultad de presentarse a un órgano policial o fiscal a hacer la denuncia. Habrá que ver si es necesario propuestas para agiornar los sistemas de denuncia a instrumentos virtuales para denuncias anónimas, algo que ninguna provincia lo tiene implementado”, aseveró.

Meacca respondió: “El sistema es de articulación. Lo puedo comparar porque trabajé en Niñez en 3 provincias. La Pampa permite una cuestión articulada, tenemos una comunicación con todas las partes intervinientes. Hay muchos sistemas que están burocratizados y el funcionamiento es óptimo”.

De todos modos reconoció que “se podría mejorar el acceso a profesionales, ya que hay pocos especialistas para toda la provincia” y que “sería óptimo incorporarlos, ya que hay muchos profesionales pampeanos que trabajan en estos temas y están en otras provincias”.

A su vez, remarcó que todo debe ser entendido en un “contexto social y económico en donde el 65% de los niños del país están vulnerados”.

“Mientras hablamos acá es posible que un niño esté siendo abusado o violentado, pero cuando se llega a la vulneración se llega tarde. La dificultad es cuando ya se detectó al abusador o al violento. ¿Qué posibilidades reales tenemos de transformar a una persona que encontró el goce o deseo en el abuso de un niño? Si se va a poder rehabilitar y dejarlo en la calle son las temáticas del Estado. Preverlo es de extrema complejidad. Si alguien dijera que puede garantizar que con alguna política pública o intervención no vamos a tener más abusos o violencia no es creíble. Pero si tenemos que tener forma de saber que no se vayan repitiendo”, expresó.

“A mí no me gustó el lugar que nos pusieron. La pelea contra los abusadores la damos nosotros. Muchas veces se presentan proyectos acá de organizaciones piden que se les permita tener a los chicos y somos nosotros quienes nos presentamos judicialmente en todos los procesos donde hay abusos, violencia, retiros de niños, o estados de adoptabilidad, y nos oponemos a que el abusador o el violento tenga otra vez el acceso al niño. Muchas veces tenemos éxitos y muchas no. Pero hay que pensar en leyes que protejan al sistema y que estos agresores o abusadores no tengan más contacto con los niños y no tengan reincidencia”, manifestó.

Sin mencionarlo, Meacca respondió que «a la Defensoría le entran la información de casi todas las áreas, día por día las cuestiones que se presentaron por las distintas vías y, con respecto a situaciones de violencia sin dar nombres específicos debido a la ley, no había en ninguno de los órganos municipales, provinciales, de las áreas específicas y de la Defensoría, una cuestión indicando una situación de vulneración».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios