Guinchinau: “estoy dispuesto a salir si tengo que hacerlo”

El jefe de Policía de La Pampa, cuestionado por el accionar de la fuerza en el caso del homicidio del niño Lucio Dupuy, aseguró este jueves que está dispuesto a dar un paso al costado.

Lo hizo al encabezar el acto por el 135 aniversario de la Unidad Regional II en el edificio Medano de General Pico, donde fueron distinguidos integrantes de las fuerza policial provincial.

El comisario (R) Daniel Guinchinau aseguró que “nosotros no trabajamos para los premios, ni pensando en la retribución, lo hacemos pensando en el vecino al que tenemos que cuidar. Nos brindamos y lo sentimos».

En ese marco, expresó que «este no es un acto más» y seguidamente aludió, sin hacer mención, al caso del niño de 5 años asesinado a golpes por su madre y la pareja, y que mantiene a la sociedad movilizada por el pedido de justicia. «Estamos viviendo una circunstancia social muy especial, donde tenemos que lamentar la perdida de un niño. Se trata una situación en la que yo como representante de la fuerza estoy hasta cuestionado, y estoy dispuesto a estarlo, como a salir si tengo que hacerlo», aseveró el jefe de la Policía de La Pampa.

En ese marco, destacó: “he salido de una zona de confort que tenia después de haberme retirado y he asumido esta responsabilidad y los riesgos, y estoy angustiado, por supuesto. Lo digo porque soy padre y porque duele, más allá del cuestionamiento, no se trata de que nosotros nos salvemos, sino de que hay un hecho irreparable y en cierta forma me siento culpable porque no pude aportar para que no pasara», mencionó.

Asimismo manifestó que «nosotros tenemos que seguir y la policía de La Pampa jamás va a dejar de llegar a un pedido de auxilio o de socorro, sobre todo cuando hay una persona herida o un menor» y agregó «en general llegamos, estamos para eso y lo sentimos».

«Anteponemos a ese servicio cualquier beneficio o sentimiento personal porque estamos para servir, el que no lo siente así no forma parte de esta querida institución que tenemos», finalizó.

