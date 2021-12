Norma Durango: “ya no estaré en el primer lugar, trataré de encontrar nuevos proyectos”

Compartir esta noticia:











La ahora ex senadora nacional, Norma Durango, se despidió de su gestión a través de las redes sociales.

En un posteo realizado en la red social Facebook, Durango agradeció a familiares y a quienes la acompañan en su vida política.

“Superé dos graves enfermedades , crisis políticas y mucho cansancio. Pero soy mujer, militante, feminista, madre y abuela… y las mujeres somos motor, somos poderosas para hacer mucho… y mucho a la vez”, afirmó.

El posteo completo es el siguiente:

“Gracias!

Estoy terminando una etapa más en mi vida política.

Una etapa en la que trabajé con pasión, lealtad y compromiso.

Ser senadora de la nación y representar a La Pampa fue una responsabilidad que transité con orgullo.

Vivo este proceso con la satisfacción del deber cumplido. Fue un tiempo en el que aprendí, conocí personas enormes, me relacioné con instituciones prestigiosas, me comuniqué con organismos internacionales. Fui reconocida en varias ocasiones.

Mi agradecimiento al pueblo de La Pampa, que me ha honrado con su voto tantas veces. Al peronismo, que me dio la posibilidad de ser candidata en más de una oportunidad.

A los sucesivos gobiernos que integré a lo largo de estos años democráticos, al compañero Ruben Marín, conductor del espacio al que pertenezco, a su familia, y a algunos integrantes de la línea convergencia, que siempre me acompañaron.

Superé dos graves enfermedades , crisis políticas y mucho cansancio. Pero soy mujer, militante, feminista, madre y abuela… y las mujeres somos motor, somos poderosas para hacer mucho… y mucho a la vez.

Le puse tiempo y garra pero tengo claro que no soy imprescindible y he sido muy afortunada en la vida. Simplemente ya no estaré en el primer lugar, pero siempre trataré de encontrar nuevos proyectos.

Mi agradecimiento a las y los asesores sin quienes todo hubiera sido diferente, al personal de la casa, a sus funcionarios y funcionarias, a quienes nos llevan el café y a quienes limpian los despachos, a Ceremonial, al personal de seguridad y en especial a los chóferes de la casa ellos nos han cuidado con profesionalismo con el respeto y el afecto que construimos a la par en seis años de trabajo compartido.

A mi bloque gracias.

Gracias a la Presidenta del cuerpo Cristina Fernández de Kirchner, a la vicepresidenta Claudia Ledesma y a la secretaria administrativa Luchi Alonso, también pampeana.

Pondré ahora mis sueños en las manos abiertas, y dejaré que crezcan como he leído a algún poeta…

A mi familia, a mis hijes, que tuvieron la paciencia de saber que el trabajo era mi responsabilidad …

Gracias”.

