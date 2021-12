Pepe Mujica dijo en Plaza de Mayo que “Lula va a ser el presidente de Brasil”

Compartir esta noticia:











El expresidente de Uruguay habló en el acto por el Día de la democracia que se realiza en la Plaza de Mayo y pidió al pueblo argentino «cuídenla y no la estropeen».









El expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica, fue uno de los oradores en el acto que el gobierno argentino realizó en Plaza de Mayo a 38 años de fin de la dictadura militar y el retorno a la democracia.

“La democracia no es perfecta, no puede ser perfecta porque los humanos no somos perfectos, pero no hemos encontrado un sistema mejor, cuidenla y no la estropeen”, aconsejó Mujica.

“Hoy asumo el oficio de presentar al querido compañero Lula que va a ser el presidente de Brasil“, cerró Mujica, que dio paso al discurso de Lula.

