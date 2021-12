“La sociedad dio un mensaje, no votó a quienes gobernamos, no hay que hacerse los distraídos”

Compartir esta noticia:











El diputado nacional dijo que todavía hay que esperar para hacer un balance de los resultados electorales, donde en La Pampa el peronismo perdió por primera vez en la historia en una elección a senadores.









El diputado del Frente de Todos La Pampa, Hernán Pérez Araujo, reemplazará a su excompañero Ariel Rauschenberger, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara de Diputados y ayer participó de la jura del nuevo ministro de Gobierno en Casa de Gobierno.

“Es importante, lo veníamos hablando con Ariel para mantenernos dentro del funcionamiento de la misma y poder controlar los números de La Pampa”, explicó.

El lunes recibirán al ministro de Hacienda, Martín Guzman, en el marco de la presentación que hará del Presupuesto 2022 a los integrantes de la Comisión.

Sobre la nueva composición de la Cámara Baja destacó que “hemos hecho que prime la cordura y ha sido ratificado Sergio Massa como presidente de la Cámara, y el orden sucesorio se ha respetado”.

Resultado de las elecciones legislativas

Pérez Araujo consideró que “todavía no es el momento de hacer balances» pero reconoció que el resultado de las elecciones no fue bueno. «La sociedad nos ha dado un mensaje, no votaron al peronismo, a quienes gobernamos, y no nos podemos hacer los distraídos”, aseguró.

En esa línea, evaluó que por la pandemia no se pudo hacer lo que se había planeado. «Lo dijo el gobernador: poner ahora si definitivamente en marcha el plan de gobierno que habíamos puesto en consideración de la ciudadanía en 2019 y que no se pudo hacer por la pandemia”.

Deuda

“Venimos hablando de esto, lo que si estamos dejando es que sea el Poder Ejecutivo el que maneje la negociación con el FMI. Hay que resaltar la intervención del Congreso, cosa que no ocurrió con el gobierno de Macri”, planteó.

Consultado sobre la postura de algunos diputados del Frente de Todos que rechazan un acuerdo con el FMI, Pérez Araujo dijo que “es respetable, el FdT es heterogéneo, esto implica que tenemos distintas concepciones e ideologías en muchos casos, aunque nos une una matriz común que es el eje nacional y popular en torno al cual gira el frente. Puede haber diferencias pero vamos a tratar de tener una posición lo más unificada posible como siempre sucede”.

Trabajo remoto

Destacó que la situación de pandemia y el paso a la virtualidad “marcó un hito en el parlamentarismo argentino pudiendo sesionar cada uno desde su lugar” aunque aclaró que no lo prefiere y que el mismo llegó para quedarse “a mí no me gusta, y seguramente tendremos que adaptar el sistema presencial anterior a las nuevas tecnologías para no ser rígidos, para poder atender algunas situaciones particulares”.

