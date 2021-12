El Gobierno resiste una fecha: ¿por Marín y Regazzoli no avanza el espacio Memoria en la Seccional Primera?

Compartir esta noticia:











El Gobierno de La Pampa y los organismos de Derechos Humanos tenían todo acordado, pero se frenó por una fecha: no aceptan que se incluya el año 1975 como el inicio del terrorismo de estado en el país y en la Provincia

La Seccional Primera de Policía es uno de los Centros Clandestinos de Detención del terrorismo de Estado en La Pampa y fue reclamado por las víctimas para construir un espacio de memoria como ocurrió a nivel nacional con la exESMA.









Desde el Gobierno Provincial dijeron que por el momento no era posible, ya que se tiene que construir antes un edificio para que funcione la dependencia policial, pero aceptaron hacer un paseo de la Memoria en el terreno lindante, ubicado en Avenida Belgrano y Avenida Illia.

Cuando todo parecía encaminarse a su construcción, una fecha frenó el avance: los organismos de Derechos Humanos y las víctimas propusieron que en el cartel se expresara que allí funcionó un Centro Clandestino de Detención entre 1975 y 1983, pero fue rechazado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce.

Es que en 1975 gobernaba el país María Estela Martínez de Perón y la provincia, José Aquiles Regazzoli y Rubén Hugo Marín. En ese año se firma el decreto nacional que habilita el “exterminio” de la subversión y se utilizó para perseguir a dirigentes y militantes políticos, tuvieran o no que ver con la guerrilla.

En La Pampa durante 1975, en democracia, detuvieron a profesionales de la salud, siloistas, estudiantes de la UTN y profesores de la UNLPam, que justamente, fueron alojados en la Seccional Primera, símbolo del terrorismo de estado en la Provincia.

“Se iba a hacer en el terreno lindero a la Seccional Primera un monumento con las tres torres ya empleadas a nivel nacional, dónde se lee memoria, verdad y justicia, y al pie se escribe una frase que menciona que allí funcionó un Centro Clandestino de Detención”, afirmó Raquel Barabaschi a Plan B Noticias.

“Nos propusieron hacer en ese momento, pedimos que fuera lo más visible posible y al frente, pero ellos insisten en ponerlo bien al fondo porque lo diseñan como un paseo. Nosotros queremos que sea un monumento prioritario y el paseo que sea circundante a él”, explicó.

“La otra cosa que pedimos es que en el cartel diga que funcionó un Centro Clandestino de Detención desde el año 1975 al 1983 y ellos insisten que diga desde el 1976, negando hechos que hacen a nuestra historia”, añadió.

“Si se pone 1976 se niegan los hechos de la UTN, los profesionales de salud, los profesores de la UNLPam, los compañeros siloistas, que fuimos detenidos en ese lugar en el 1975. Quieren negar hechos que fueron juzgados en los juicios de la Subzona 1.4 en la Provincia”, advirtió.

“Si se pone desde el año 1976 no va a quedar reconocida como víctima ninguna de esas personas. Percibo que se quiere poner esa fecha porque el PJ era el partido Gobernante y no quieren aparecer cómo responsables. Entiendo que se tienen que hacer cargo de cómo fueron los hechos de la historia”, destacó Raquel Barabaschi.

“No nos tenemos que olvidar de la ley y el decreto que puso a la policía en la órbita del ejércio para combatir la guerrilla en Tucumán, donde está la palabra extermino. En La Pampa el gobernador Regazzoli mandó ese proyecto de ley a la legislatura, los legisladores firmaron todos, con lo que estuvo legitimada la intervención policial y se justificó al grupo de tareas de la subzona que lideró Baraldini”, señaló.

“Puede que quizá Regazzoli y Marín no tenían la percepción de la herramienta que le estaban dando a los milicos para que hicieran todo lo que hicieron. Además, en La Pampa no había ningún justificativo para que eso ocurriera, acá vivimos tranquilos, con las puertas abiertas, no hubo hechos de terrorismo como quisieron hacer aparecer en varios lugares. Lo único que hubo fue un atentado a La Arena, otro a la casa donde vivía Susana Berdasco, Cristina Ercoli y un médico, o sea que no éramos nosotros los terroristas”, asevero´.

“En teoría el proyecto del paseo estaba listo para ya sacarlo a licitación, incluso en este año visitamos el lugar y después de eso les mandé un correo electrónico con las observaciones y la mirada para que se le diera una impronta bien pampeana, que se reconociera a las madres víctimas del terrorismo de estado, que se diera participación a artistas pampeanos, pero no se avanzó. Fuimos a verlo a Fasce, y él nos manifestó que no se podía poner 1975 y no hubo más comunicación. Estamos a la espera de ver qué pasa”, finalizó Raquel Barabaschi.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios