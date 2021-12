Mario Kohan: “los antivacunas son mentirosos y delirantes”

Compartir esta noticia:











El ministro de Salud señaló este mediodía al terminar la reunión para poner en marcha el pase sanitario en La Pampa arremetió contra quienes no se quieren vacunar y que lo insultan “a diario”.

Citó a la comunidad científica que con casi dos años de pandemia recomienda: “miren los números, nos seguimos infectando, pero no nos estamos muriendo. La vacuna sirve”.









“Al grupo de delirantes que no se vacunan y la cuestionan, no tiene ningún asidero científico. Así como me agreden ellos, yo no voy a usar el micrófono para eso. Simplemente, voy a decir que son mentirosos”, señaló.

“Tengo la necesidad de salir a desmentirlos porque son mentirosos y establecen falsos debates sobre la utilidad de las vacunas”, manifestó.

“Cacarean porque aquellos que se vacunaron los cuidan, ya que en La Pampa logramos disminuir o ralentizar los contagios: los que zapatean están protegidos por todos ustedes. Si no estuvieran protegidos no estarían hablando tanto”, finalizó.

