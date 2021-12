Pase sanitario: “la primera vez lo vamos a invitar a la vacunación, la segunda, no va a poder entrar”

Compartir esta noticia:











Al finalizar la reunión con la Cámara de Comercio, Industria y Producción y la Federación Gastronómica, el Gobierno Pampeano informó que entrará en vigencia el pase sanitario: “Hay unos 15 mil pampeanos que no se han vacunado, algunos por creencias y otros por algunas cuestiones que tenemos que resolver”, indicó Marcelo Pedehontáa.









El Secretario de Trabajo de La Pampa destacó que en la reunión se escuchó a las partes y se alcanzaron acuerdos con el fin de evitar que se produzcan restricciones a las actividades económicas.

“Se vienen las fiestas y eso puede generar que el virus tenga una plataforma que pueda generar algún tipo de pico. Hemos planteado la necesidad de analizar esa situación. No estamos pensando en sanciones para el que no tenga un pase sanitario, estamos trabajando juntos para que un posible pico no nos afecte las actividades económicas, principalmente en el sector gastronómico”, destacó Marcelo Pedehontáa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios