Trapaglia se cruzó con Franco: “Otra vez, no da explicaciones sobre los fondos públicos de la provincia”

Prevé un aumento del 55 % y gran parte de las obras públicas las financia Nación. Si el Gobierno de Alberto Fernández no consigue la aprobación de su presupuesto, peligran obras por 20 mil millones de pesos.

El ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, le dijo a Plan B Noticias que “este presupuesto, si bien es deficitario, está principalmente orientado a la obra pública y fundamentalmente financiada por la Nación”.

El ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, estuvo en la Legislatura para explicar el presupuesto provincial 2022, donde se produjo un cruce con la legisladora del PRO, María Trapaglia.

Ante el requerimiento de la diputada de que todos los ministros asistan a la Cámara de Diputados para explicar la Cuenta de Inversión, la Ley Impositiva y el Presupuesto, la respuesta del ministro Franco fue: “para qué, si después no lo aprueban.”

Trapaglia sostuvo que “El ministro de Hacienda, Ernesto Franco, otra vez, no da explicaciones a los diputados de la oposición sobre los fondos públicos de la provincia”, manifestó.

La legisladora indicó que “Era evidente que usted no quería contestar, efectivamente no lo hizo. Usted viene a la Legislatura a contestar y así uno decide si vota o no la ley. A las diputadas y los diputados nos eligió la ciudadanía entre otras cosas para pregunta y tener acceso a la información. Yo a usted no le falte el respeto, usted a mi si”, enfatizó.

La diputada remarcó que “cada ley de presupuesto qué es presentada por el oder Ejecutivo Provincial ante la legislatura pampeana, en vez de ser una ley específicamente de presupuesto es una «ley ómnibus», donde se regulan modificaciones a distintas leyes, muchas de las cuales requerirían un estudio minucioso y específico por el tema al cual aluden”.

“Entendemos que es hora de actualizar la ley de presupuesto permanente. La Pampa es una de las pocas provincias que no cuenta con Ley de Administración Financiera, debiera ir en sintonía la contabilidad con la realidad, o adherir a la nacional”, finalizó.

