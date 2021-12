Martín crítico con di Nápoli: “Hay más de 350 personas en tres áreas que no están trabajando”

Compartir esta noticia:











El presidente del Comité Capital de la UCR afirmó que el personal asignado a las áreas de Adultos Mayores, Jardines Maternales y Discapacidad, no presta funciones en la actualidad y está en sus casas, cobrando el sueldo. “No es problema del empleado, sino del funcionario que no gestiona”, criticó.

Sandro Martín, el presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical de Santa Rosa, dialogó con Plan B sobre los desafíos de la gestión a su cargo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“En principio vamos a capacitar a todos los hombres y mujeres en las áreas de gobierno del municipio y de provincia. La primera gestión será realizar una capacitación sobre la Ley Micaela para los partidos políticos y lo estamos programando para los últimos días de enero y primeros días de feberero”.

Para Sandro Martín, el radicalismo está en ebullición. “No les tenemos miedo a una interna,sí nos enojan los puestos a dedo. Una interna para los radicales no es un trauma y creo que estos últimos años estamos aprendiendo más de democracia. El que gana conduce y el que pierde acompaña”.

Consultado sobre la decisión de Berhongaray, de sumarse al bloque de Lousteau, Martín dijo que “si bien uno conoce el tema interno, desde hace dos años, cuando asumió Berhongaray, todo lo que propuso, el bloque no lo tuvo en consideración. Es un poco marcar la cancha y el día viernes se termina, con la asunción de nuevas autoridades en el Comité Nacional”.

Martin señaló que espera que su gestión se diferencie de la de ‘Poli’ Altolaguirre. Espero que no sea parecida. Si bien somos amigos, tenemos una impronta. ‘Poli’ tiene su manera y yo la mía. Soy menos informal, más directo y nos vamos a abocar mucho a la gestión municipal”.

“Estos dos años vivimos con mucho asombro y preocupación, el tema de Niñez, de los Jardines Maternales, de los Centros Ayelén, llamados CDI, que

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

hace dos que no funcionan. Más de 200 empleados de la municipalidad de Santa Rosa hoy no están cumpliendo funciones en esas áreas. Vemos con asombro que equipos técnicos de maestras jardineras o psicopedagogas, no funcionen. Y en el área de discapacidad, vemos que el Centro de la calle Bolivia, hoy sea un depósito”,critico y en referencia a la actual gestión municipal.

“Y en el caso del Centro de las Artes, hay personas cumpliendo tareas administrativas y no hay funciones. O en el área de adultos mayores, que son las áreas que más han sufrido esta pandemia”.

“En resumen, no están trabajando en el área de jardines, discapacidad, el área de adultos mayores. Esta gestión derogó la ordenanza de la fiscalización de geriátricos. Hay más de 350 personas de estas tres áreas que no están cumpliendo funciones, están en sus casas, pagándoles un sueldo, como corresponde. Y nos es problema del empleado, sino del funcionario que no gestiona y no tiene actividad para darles”, cuestionó Martín.

“Hoy, si vos recorrés los 14 centros de Santa Rosa en la ciudad, están cerrados. Y el área de adultos mayores de la municipalidad está sin funciones, solamente para designar un acompañante terapéutico, que hace gestiones con el PAMI, con el Sempre y con el área de adultos mayores de la provincia. Hace cuatro o cinco meses falleció un adulto mayor en un centro de día de Toay, que presentó en un primer informe deshidratación, sujeciones, escaras. Esa persona estaba en estado de abandono”, recordó Martín.

“Hoy no sabemos cuántos centros están habilitados, qué les falta. La ordenanza derogada planteaba dos fiscalizaciones anuales a cada centro. Y a eso agregale la pandemia. Por eso, anoche hice un pedido de un minuto de silencio por los 893 fallecidos en La Pampa que en el mayor de los casos, son adultos mayores”, dijo Martín.

“En el primer año de pandemia, no hubo fiscalizaciones, solo contactos telefónicos. Nosotros contábamos con tres fiscalizaciones. Una el horario de la mañana, que es el tema formal, con el control de la medicación, alimentación o si había actividades recreativas planificadas o profesionales. Luego había otra fiscalización a la tarde, donde había menos gente y una en el horario que el equipo decidiera, podíamos ir a las doce de la noche. Nos presentábamos y recorríamos las instalaciones, eso hoy no lo estamos viendo, en las áreas de jardines maternales, discapacidad y adultos mayores”, cerró Martín.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios