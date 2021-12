Piden por sus hijos: se los sacaron y los darán en adopción

Compartir esta noticia:











Alberto Alfredo García reclama que le devuelvan sus hijos de 1, 2 y 3 años. Asegura que Niñez determinó la exclusión del hogar porque la madre es una persona con discapacidad y el padre, al salir a trabajar, no garantiza el cuidado.

“Nos sacaron a Alberto, Felix y Guadalupe porque lo sacaron, así porque sí. Dicen que yo no los puedo cuidar cuando trabajo y mi esposa es discapacitada y por eso se los llevaron. Hablan de maltrato, pero no es cierto, nunca los dejamos sucios, mal cuidados, los llevo a todos los controles, no tienen justificación para hacerlo”, cuenta Alberto Alfredo García, acompañado por Diana Puebla, su esposa.









“La última vez que los vi fue en abril de este año. Ahora vinieron a que les firmáramos para ponerlos en adopción, pero no lo vamos a firmar, nosotros los queremos tener, son nuestros hijos”, destacó.

“Yo tengo trabajo, tengo casa, hago albañilería, changas. Mi señora es discapacitado mental pero ella también los quiere cuidar”, dijo.

“Yo soy la madre, son mis hijos, yo los quiero tener conmigo”, interviene Diana Puebla, hermana de

A quién se lo van a dar, cómo sé que los van a tratar bien, que no los van a maltratar. Eso no lo sabés nunca, yo lo digo por experiencia, lo viví con mi padrastro, que me mezquinaba la comida. De los 8 a los 13 años mi padrastro me hacía la vida imposible, si los doy en adopción, le van a hacer lo mismo a ellos. Nunca le faltaba nada, ni comida, ni ropa, ni nada”, resaltó.

“Desde que vinimos acá los únicos que nos ayudaron fueron ellos (dicen en alusión a Jésica Rosignolo y Héctor Mario Valquinta”.

“Y te digo más, la policía me amenaza, me molesta, me dice que me van a detener. Y de hecho lo hicieron, a poco de retirarme los hijos vino la policía y me detuvo. Estuve en la Primera y después porque no tenían lugar me llevaron a los calabozos de la justicia. No me iniciaron causa ni nada, lo hicieron porque yo pido por mis hijos”, destacó.

“A ella la re maltrataban en el hospital. Cuando tuvo el primer varón le pusieron del chip de prepo y yo tuve que hablar con la doctora para que se lo sacaron (dijo en alusión al parche anticonceptivo)”, aseguró.

Expediente

En el caso de los hijos de García y Puebla intervino primero la Dirección de Niñez y Adolescencia y luego la jueza de menores Anahí Brarda.

Los equipos técnicos recomendaron “la medida excepcional” de exclusión del hogar de los y la niña y la posterior decisión de alojarlos en una familia sustituta.

Más tarde, por el contexto de vulnerabilidad de los niños y la niña, la justicia determinó su adoptabilidad el 4 de noviembre pasado. Hasta el momento, el padre y la madre resisten esa decisión y consideran que pueden hacerse cargo de la crianza.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios