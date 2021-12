Con una caravana por la ciudad, Veteranos recibieron la maqueta del Crucero Belgrano

Compartir esta noticia:











Este miércoles llegó a Santa Rosa la maqueta más grande que se ha hecho del crucero General Belgrano. Fue realizada por un pampeano y adquirida por el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de La Pampa.

Desde la mañana temprano los veteranos de la Guerra de Malvinas (2 de abril al 14 de junio de 1982) organizó un operativo para el traslado de la maqueta. Al mediodía ingresó a la ciudad por el norte de la ruta nacional 35 y luego de un recorrido por las calles de la ciudad, llegó a destino.

Juan Carlos Obando fue el artista encargado de hacer la maqueta que desde este mediodía quedó instalada en el Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas de La Pampa, ubicado en la calle Salta de Santa Rosa. Nació en Santa Rosa y se radicó en Bernasconi, donde construyó la maqueta.

“Esta es la segunda réplica del crucero ]General Belgrano que hago. Esta es mucho más completa que la primera, y que también está en este lugar. Cuando me enteré de que era pariente de un sobreviviente, me involucré con la causa Malvinas”, explicó Obando.

– ¿Cómo está hecha, en qué te basaste?

– Me basé en fotos de otras maquetas y un poco en los planos. Los usé para detalles mínimos. La maqueta está hecha en cartón y una persona de provincia de Buenos Aries que es sobreviviente del crucero, me dio el código de la pintura del Crucero, así que el color es el original.

– ¿Cuánto tiempo te llevó hacerla?

– En esta maqueta trabajé entre 6 y 7 meses

– ¿La hiciste para este centro?

– Inicialmente, se empezó a construir para el museo de Ensenada, pero después salió la propuesta de ponerla a la venta, y la gente del centro de veteranos de acá me propuso comprarla, que en realidad no fue venderla, porque se cobró al costo del material que se utilizó.

Sobreviviente

Luis Pereyra, sobreviviente pampeano del Crucero General Belgrano, le agradeció al artista por el trabo realizado.

“A las 4 de la tarde del 2 de mayo de 1982 sentimos un movimiento en el Crucero y ahí nos dimos cuenta de que se empezó a escorar. Lo primero que nos dijeron fue que nos hundimos. Al rato sentimos un impacto más en la proa y comenzamos a desembarcar. Yo tuve que recorrer casi los 180 metros para ir a mi lugar para dejar el barco”, recordó.

“Yo siempre digo que en el Belgrano tuvimos tres guerras, primero se trató de cómo saltar del barco hacia el mar, la segunda para ver si caías en la balsa o en el océano, y la tercera si podíamos sobrevivir. Bueno, Dios estuvo con nosotros y gracias pudimos salir a flote. Uno piensa en todos los camaradas que hemos perdido ahí, los cuatro pampeanos que quedaron en el crucero. Es una mochila que Dios nos dejó para que recordemos a los 323 que murieron ahí”, destacó.

Pereyra manifestó que “en el océano estuvimos 28 horas hasta que nos rescataron. Lo único que me acuerdo es que dije lo logramos. En esas 28 horas nos congelamos, vos te vas sintiendo morir de a poquito, vas sintiendo que el frío te va subiendo y ya no sentís nada. Viviś porque tenés un corazón que te late. Nos mordíamos, nos hacíamos pis encima y no sentíamos nada”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios