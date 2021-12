El rechazo a la vacuna como plataforma de lanzamiento de un partido político

Compartir esta noticia:











Ayer un grupo de personas pidió al Gobernador Ziliotto que no se implemente el pase sanitario de coronavirus. Se presentaron como ciudadanos y ciudadanas, pero fue el lanzamiento de un partido político en el que abundan experonistas y que miran hacia Juntos por el Cambio.

Se trata del partido Devenir (DVN) que fue fundado en 2007 pero que se lanza de manera oficial a la arena política contra la vacuna del coronavirus. En pos de su libertad personal, exigen que La Pampa no pida el pasaporte sanitario.









El argumento principal que esgrimen es que no se aprobaron todas las etapas para que sea considerada una vacuna.

El que presentó la nota ayer fue Marcelo Otero, excandidato a diputado nacional por el PJ en las PASO de 2017 y luego adherente a Cambiemos en La Pampa. Tras su paso por la función pública cómo peronista (integró el Ministerio de Educación en la gobernación de Oscar Mario Jorge, y fue funcionario de la intendencia de Luis Larrañaga), terminó aliado al partido que condujo Carlos Javier Mac Allistter.

Otero, que no quiere la vacuna por no estar aprobada, recomendó el consumo de dióxido de cloro para frenar el covid, un compuesto que no cuenta con la aprobación como medicamento, y ello no fue un impedimento para que enseñara a elaborarlo desde su red social Facebook.

Ayer, tras la presentación de la nota en Casa de Gobierno la exmandamas de la Junta Electoral del PJ, Patricia Matalón, felicitó “a nuestro Coordinador Marcelo Otero, por su iniciativa y dedicación”.

“Hoy, acompañado por nuestro Presidente de La Pampa, parte del equipo y ciudadanos que luchan por la LIBERTAD, hizo esta presentación de 12 fojas en casa de Gobierno. DEVENIR, siempre del lado de la LIBERTAD”, arengó quien en septiembre quiso ser candidata en las PASO de Juntos por el Cambio en la lista de Luis Bertone y Darío Casado.

“Orgullo total por el equipazo de DVN LA PAMPA. Veamos ahora qué respuesta da el Gobierno de La Pampa a tanto atropello y desinformación. LA CONSTITUCIÓN NACIONAL SE RESPETA! O se hace respetar. Simple”, cerró la exvernista Patricia Matalón.

Devenir

En el sitio de internet del partido político informan que “Somos Nuevos Líderes para la nueva era, Líderes integrales para un país más saludable. Hemos creado un espacio político independiente, en el que la palabra ‘política’ recobra su mérito y dignidad. El que no vive para servir, no sirve para vivir”.

Se presentan como “Ciudadanos en Acción que unidos por el VALOR DE LA VIDA, trabajamos en EQUIPO en pos del BIEN COMÚN, luchamos cada día por la LIBERTAD, haciendo del RESPETO nuestra norma de conducta”.

Fue fundado en La Pampa en 2007 y “hoy estamos en todo el país. Nuestra Capital es la ciudad de Rosario. Continuamos extendiéndonos, ahora con representación en otros países. Trabajamos en RED, vinculándonos con grupos con los que compartimos valores y objetivos”.

Entre las consignas que los motivan, mencionan:

“¡Seguiremos siendo LIBRES! Somos seres esencialmente libres”.

“Como decía el Gral. San Martín: ‘Seamos libres, lo demás no importa’ DEVENIR, siempre del lado de la Libertad”.

