Fernando Polack: “el que no se vacuna es un tarado”

El infectólogo que comandó los estudios de la vacuna Pfizer en Argentina habló del devenir del coronavirus y destacó que “la gente tiene que vacunarse igual. El que no se vacuna es un tarado. Hay que vacunarse”.

En declaraciones televisivas el reconocido infectólogo salió al cruce de las personas que esgrimen argumentos contra la vacunación: "es falsa la fantasía de que vacunándonos todos no va a haber contagios".









“El que no se quiere vacunar es un tarado. Cuando los querés convencer se alejan cada vez más de esa idea. Si alguien no quiere vacunarse ya no hay mucho para decirle, hay que llevarlo a algún lugar para que lo atiendan porque no está bien”, aseveró en el canal TN.

“Es posible que en Argentina nos confinen por cantidad de infectados, pero no vamos a volver a foja cero, no vamos a ir para atrás. A ver, no digo que se relajen los controles, pero estamos en un escenario en que con las herramientas que tenemos podremos tener algunas hospitalizaciones, pero con menos severidad de lo que vivimos estos dos años”, informó.

“ El virus se va a esparcir inexorablemente. Cuando los virus se vuelven más promiscuos, sacrifican la agresividad. Es por eso que hay que entender que a la variante Ómicron no le gusta tanto el pulmón como a Delta”, señaló.

“Es ágil pero no tan letal. Tengamos en cuenta que hay alrededor de 50 mil casos promedio en cada país pero aun así son pocos los fallecimientos que se producen. Lo que hay ahora, que nunca hubo en 50 años, es la oportunidad de acorralar los virus de más de 60 años como el Covid-19”, aseveró.

“Es probable que se esté llegando al final de su capacidad de mutar. El virus tiene una llave para entrar al cuerpo y para eso tiene que eludir las defensas de la vacuna, que son diversas. Entonces se tiene que disfrazar para entrar, pero no tiene muchas más opciones”, reflexionó el profesional que comandó los estudios de la vacuna Pfizer en Argentina.

