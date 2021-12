Conflicto con ginecólogos: médicos generalistas piden que no se imponga “la lógica de la ganancia”

Compartir esta noticia:











Mediante un comunicado de prensa, la Asociación Pampeana de Medicina General Familiar y Equipos de Salud (ApaMGFES), cuestionó la lógica mercantilista en las prestaciones de salud que derivaron en un conflicto entre el Colegio de Ginecólogos y el Sempre, afectando las prestaciones a las y los afiliados.

“La Salud Colectiva es un buen lugar para desbordar las discusiones sectoriales y abrir el debate de qué entendemos por la salud, y también qué estamos dispuestxs a hacer para defenderla. Este ya no es un asunto exclusivo de lxs ginecólogxs, ni del colegio médico, ni del gobierno, ni siquiera es un asunto exclusivo de las mujeres que son las principales damnificadas en esto. Este es un problema que todos y todas deberíamos discutir: qué salud queremos para nuestro pueblo. Lentamente, pero avanza el debate sobre la reforma sanitaria”, señalaron.

“Este conflicto tal vez sea una buena demostración de hacia dónde debemos direccionarnos, la utopía de un sistema único de salud donde no prime la lógica de la ganancia sino la de la garantía de derechos sigue siendo un horizonte no solo posible sino necesario”, resalta el comunicado.

El texto completo, consigna lo siguiente:

“Si por algo abrazamos la Salud Colectiva es porque bajo su techo nos amparamos para resistir la burocratización de la medicina, la despolitización total de clínica, la alienación del trabajo sanitario, la mercantilización del vínculo con nuestrxs “pacientes” y el despojo del sistema de nuestra subjetividad como profesionales de la salud comprometidxs.

Si algo aprendimos de leer salud colectiva, de escuchar a tantxs compañerxs que nos convidaron la bandera de la soberanía sanitaria como camino, es que la salud no puede pensarse en términos “fordistas”,es decir, no se trata de un producto que se fabrica en un consultorio médico, ni de una simple prestación de servicios como cualquier otra. Si la práctica clientelar ha ganado terreno en estas décadas es porque hemos permitido que también la salud humana sea entendida como un valor intercambiable más. Si desde la Salud Colectiva insistimos en que la salud es un derecho y que los estados son responsables de garantizarlo, el mercado nos recuerda que la salud tiene un costo y que hay que pagar por ello. Así, las inequidades de atención de la salud se acumulan en un sistema profundamente fragmentado e injusto.

Por eso el conflicto desatado con lxs ginecólogxs pampeanxs más que un evento singular es un síntoma de este modelo. Centrar la discusión en si facturan 700 o 100 mil, o pedir muestras de la ganancia como justificación de un reclamo, no hace más que reducir el problema a una cuestión meramente monetaria. Peor aún en un contexto social donde los sueldos de gran parte del sector salud se encuentran atrasados y donde los bolsillos de las mayorías de usuarixs están en crisis. Claro que lxs trabajadorxs de la salud, pública o privada, tenemos derecho también a discutir nuestros salarios pero una medida tan extrema como dejar sin atención a las personas que dependen de nuestro cuidado resulta algo inaceptable. Y no solamente porque el sector público se vea recargado, lo cual es cierto (de hecho, lxs médicxs generalistas también estamos atendiendo situaciones de personas a las cuales se les pide cifras inaccesibles para muchas, para un control de rutina, la colocación de un DIU o la simple realización de una receta de pastillas anticonceptivas), sino porque los derechos son universales y la responsabilidad del estado es con todas las personas y no con un sector. O acaso ¿podemos imaginar una quita de servicios total en un hospital público sin que sus profesionales sean como mínimo demandados por abandono de persona?

Por eso decimos que la Salud Colectiva es un buen lugar para desbordar las discusiones sectoriales y abrir el debate de qué entendemos por la salud, y también qué estamos dispuestxs a hacer para defenderla. Este ya no es un asunto exclusivo de lxs ginecólogxs, ni del colegio médico, ni del gobierno, ni siquiera es un asunto exclusivo de las mujeres que son las principales damnificadas en esto. Este es un problema que todos y todas deberíamos discutir: qué salud queremos para nuestro pueblo. Lentamente, pero avanza el debate sobre la reforma sanitaria.

Este conflicto tal vez sea una buena demostración de hacia dónde debemos direccionarnos, la utopía de un sistema único de salud donde no prime la lógica de la ganancia sino la de la garantía de derechos sigue siendo un horizonte no solo posible sino necesario”.

