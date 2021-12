Paritaria: Disconformes, Enfermeros piden cobrar aumento en diciembre y bono de $30.000

Compartir esta noticia:











El Movimiento de Enfermería Pampeano (MEP) salió a visibilizar los reclamos del sector en medio de la negociación paritaria que mantienen los gremios de las y los trabajadores estatales provinciales con el Gobierno provincial.









El MEP manifestó su disconformidad con la propuesta del Gobierno provincial y pidió a los gremios con representatividad en la mesa paritaria «un mayor esfuerzo para representar los intereses de las y los trabajadores».

En ese marco, plantearon la necesidad de «un aumento salarial acorde a la inflación». El Gobierno ofreció clausula gatillo con los datos de inflación de diciembre, a pagar en enero de 2022.

Frente a esto reclamaron que el pago se efectúe en diciembre de 2021, y recordaron que está pendiente la recuperación del porcentaje perdido en 2020.

Además pidieron un bono de fin de año de $30.000 para los trabajadores y trabajadoras de la Salud. El Gobierno ofreció este jueves una suma de $20.000 o pagar $22.500 para salarios hasta $75.000; $18.750 para salarios hasta $105.000 y $10.500 para salarios de más de $105.000.

Comunicado del MEP

Desde el Movimiento de Enfermeria Pampeano, queremos dejar expresado el sentir de cientos de compañeros y compañeras del sector de enfermería de nuestra provincia que nos hemos visto sumamente disconformes con el ofrecimiento tanto del bono de fin de año y sus posibles formas de aplicación como de la manera en que se va a aplicar el aumento salarial previsto que ha ofrecido el ejecutivo

La sociedad entera se ha visto atravesada por la pandemia y lo que ella produjo. Sabemos que nuestra provincia no ha sido la excepción en sus consecuencias, pero también sabemos que el sector de salud como muchos otros, nunca dejamos de poner todo al servicio de la ciudadanía y lo seguiremos haciendo sin dudar. Allí es donde justamente enfermería ha jugado un papel fundamental, y es en este papel en donde fuimos definidos como «esenciales», y miren ustedes que contradicción, porque la autopercepción como sector es de casi descartables».

Porque también nos preocupa, como lo manifestó el Ministro de Salud Dr. Kohan, el hecho de pensar, solo pensar, en la posibilidad de volver a vivir otra ola de Covid y que no volvamos a estar en cuerpo, capacidades y salud como lo hicimos la vez anterior y que lamentablemente en todos y cada uno de nosotros/as dejo secuelas, algunas que ya estamos viviendo y otras que aparecerán.

Si logramos unirnos en un Movimiento y eso dio lugar a la idea de conformar un sindicato, es producto de muchas necesidades que tiene el sector de enfermeria, algunas históricas, otras de reciente aparición y que no han sido percibidas por la gestión de salud y tampoco han sido puestas sobre la mesa de discusión en espacios paritarios tan dignamente ganados por trabajadores y trabajadoras

No nos alcanza el sueldo, tenemos que hacer guardias extras, trabajar en sectores privados, y si nos subimos 5 veces en el día a la ambulancia para trasladar pacientes es solo un viático que no alcanza a satisfacer necesidades básicas como la alimentación, con ello sumamos horas de trabajo y desgaste a nuestros cuerpos para intentar llegar a fin de mes», sabemos; entendemos y empatizamos con una realidad que nos iguala a muchos trabajadores y trabajadoras, pero hoy nos vemos contenidos en un espacio que nos permite sabernos como profesionales de la salud pero que no se nos reconoce como tales

Son muchas las razones que tenemos y que vamos a darle forma al reclamo y a la lucha en ganar derechos para el sector de enfermería cuando podamos convertirnos en sindicato, pero mientras tanto pedimos a quienes nos representan en las negociaciones, ATE, SITRASAP y UPCN que hagan sus mayores esfuerzos para representar los intereses de los trabajadores y a la gestión actual que reconozca y revalorice a quienes hoy sostenemos el sistema de salud pública.

Bono de 530000 pesos para los trabajadores de la salud

Aumento salarial acorde a la inflación para cobrar en el mes de diciembre y recuperación del porcentaje perdido en el año 2020.

Compromiso de presupuesto 2022 para el sector de enfermeria.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios