La exdirigente del SOEM, Dora Parada, señaló que las personas que votaron su expulsión del sindicato “demuestran que los violentos tienen cómplices” y agregó: “mi nombre los asusta por lo que represento”.

Tras conocerse que la asamblea del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales votó por amplia mayoría la desafiliación de la candidata a secretaria general por la lista opositora, Dora Parada ironizó de manera pública: “Infinitas gracias a la Comisión Directiva de SOEM y quienes votaron por propiciar y aprobar mi expulsión del sindicato”.









“Les agradezco por varios motivos”, señaló, y enumeró:

* demuestran que los violentos tienen cómplices y que no me equivoque al denunciar violencia de género y abuso de poder de una persona en particular, que lamentablemente ocupa la conducción de nuestro Sindicato.

* Porque demuestra que no se animan a competir conmigo y a perder conmigo. Ya que tendrían que volver a nacer para igualarme como persona, como ser humano, como trabajora, como profesional, como militante social y sindical. Mi nombre los asusta por lo que represento junto a mis compañeros y compañeras, amigos, familia.

*Es una escarapela en mi pecho saber que estoy del lado correcto de la vida enfrentando con mis compañeros y compañeras de lucha A la mafia que circula en la ciudad y que circunstancialmente ocupan lugares de relevancia en nuestro Sindicato.

* Finalmente gracias porque esta humilde trabajadora significa un riesgo para quienes deslucen el trabajo del resto de los sindicatos que nada tiene que ver con estas maniobras.

ESTAMOS HACIENDO HISTORIA !!!

Cómo decía Perón…YO NO HARE NADA…TODO LO HARAN MIS ENEMIGOS!

LISTA 22…VAMOS QUE VENIMOS!! El 7 sacamos a esta mafia y sus cómplices en las urnas…como corresponde!

