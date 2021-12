Acueducto a Pico: “Les duele que el Gobierno Nacional haya cumplido su promesa”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial del FreJuPa, Martín Balsa, cargó contra los diputados pampeanos de Juntos por el Cambio que votaron contra el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 en el Congreso de la Nación.









El legislador le respondió especialmente al piquense Martín Maquieyra, quien argumentó que el Gobierno de La Pampa puede hacer la obra del Acueducto Norte con fondos propios. «“Se nos ríen en la cara. Hasta un estudiante del secundario entiende que una obra de tal magnitud no está al alcance financiero de una provincia. Y se nota que les duele que el gobierno nacional haya cumplido con su promesa, incluyendo la obra en el Presupuesto Nacional, porque votaron en contra».

«Que no vengan a cacarear con su verso de que ellos están en el Congreso para defendernos, porque quedó demostrado que es justo lo contrario: están para dejar a La Pampa sin fondos y sin trabajo para su gente», reclamó Balsa.

Les dijo que «fueron irresponsables cuando ejercieron el gobierno, endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional sin siquiera consultarlo con el Congreso y son irresponsables ahora, al dejar al gobierno sin presupuesto, porque eso implica que muchas obras no se podrán realizar y el repunte de la economía será más dificultoso».

El diputado del FreJuPa igualó el accionar de los diputados nacionales con los provinciales de la UCR y el PRO, quienes rechazaron el pedido del ministro de Hacienda, Ernesto Franco, para refinanciar 1.700 millones de deuda con Anses con la emisión de un bono a 9 años. «Mientras ponen en riesgo obras para todos los pampeanos que estaban asignadas en el presupuesto nacional, dejan al gobierno provincial sin la posibilidad de tener una mejor situación financiera provincial, lo que implica un daño para la economía de toda la población», argumentó.

«Y encima se molestan si les decimos que son irresponsables. Pero nosotros dimos la discusión de cara a la sociedad y no vamos a dejar de decir lo que pensamos, porque está claro que a ellos no les gustan las críticas porque se llevan mal con la democracia. La actitud que han tenido dejando al gobierno nacional sin su presupuesto, demuestra lo poco que le interesa la gente a Juntos por el Cambio. Porque cada obra que se pierde en todo el país es un beneficio menos para los vecinos y las vecinas. Yo me pregunto ¿esta era la forma en la que iban a defender los intereses de los pampeanos?», concluyó.

