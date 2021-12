El Colegio de Magistrados defendió el accionar de la jueza del caso Lucio

Compartir esta noticia:











El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa emitió un comunicado en defensa de la jueza que intervino en el trámite tutelar entre la madre y la familia del padre del menor de 5 años. «Siguió el procedimiento de ley», aseguraron.









En un comunicado oficial aseguraron que la jueza de Familia y Menor de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, actuó de acuerdo al procedimiento judicial.

Esto había sido puesto en duda por el abogado José Mario Aguerrido, quien representa a la familia paterna en la causa por el asesinato del homicidio de Lucio Dupuy, de 5 años, a causa del maltrato físico que recibió de la madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

«Ante versiones que atribuyen responsabilidad a la jueza Ana Clara Pérez Ballester en el «Caso Lucio», que su actuación judicial en los dos expedientes radicados en su Juzgado fue adecuada a los hechos que le presentaron y pretensiones esgrimidas», comunicó el Colegio de Magistrados de La Pampa.

«En el expediente del 2/7/219 se otorgó la tutela y en el otro se homologó el acuerdo -4/11/2020- de partes y se dejó sin efecto la tutela. En ambos expedientes se siguió el procedimiento de ley, se dio intervención a la Asesoría y se resolvió de conformidad a lo solicitado por las partes y al derecho aplicable», aseguraron.

Desde el organismo destacaron además que «en la causa no existían, no fueron denunciados ni se presentaron indicios que alertaran situaciones de violencia que ameritaran adoptar otra decisión. A tal punto ello es así que esas decisiones no fueron controvertidas por integrantes del grupo familiar ni organismos de protección de niñez, ni se planteó ninguna otra acción a ese respecto».

Por último, señalaron que la intención del comunicado es «propiciar, a tenor de la prudencia que las actuales circunstancias nos exigen, conducirnos con objetividad en la búsqueda de la verdad y el debido respeto al dolor de los familiares».

