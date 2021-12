Berhongaray reconoció que “no había vocación de Juntos por el Cambio para aprobar el Presupuesto”

Compartir esta noticia:











El diputado nacional de la UCR reconoció que no había intenciones de aprobar la ley de leyes y criticó a Máximo Kirchner por su discurso. También al gobierno nacional por presentar un Presupuesto inexistente. “¿Cuántas veces se va a anunciar el Acueducto a Pico”, ironizó ante las críticas del oficialismo pampeano.

El diputado nacional por la UCR, Martín Berhongaray, se refirió a la decisión de la oposición de no aprobar el Presupuesto Nacional impulsado por Alberto Fernández y afirmó que la Ley tenía grandes inconsistencias.

El legislador, en declaraciones radiales, reconoció que “había legisladores de Juntos por el Cambio que no querían aprobar el Presupuesto”, pero cargó toda la responsabilidad al Ejecutivo Nacional por enviarlo al Congreso y también contra el presidente de la bancada del Pj, Máximo Kirchner, “por su discurso agraviante”, contra la oposición, luego de que se había decididido pasar a un cuarto intermedio para seguir tratando la Ley esta semana.

“El Ejecutivo había reconocido que el Presupuesto había quedado totalmente desactualizado, tenía inconsistencias y que había que hacer grandes correcciones. El reconocimiento de que ese texto no se podía aprobar, partió del propio gobierno nacional porque las variables macroeconómicas eran irreales y luego, en la Ejecución de ese Presupuesto, se hacen muchos cambios por la vía de decretos”, explicó en declaraciones radiales.

“En el propio mensaje de elevación del Ejecutivo, se dice que las proyecciones económicas en que se basaron, ‘terminando divergiendo de la realidad’. Se habla de Presupuestos anteriores que incluye al pasado”, dijo Berhongaray y recordó que la proyección inflacionaria del año pasado era del 29% y se estima que superará el 50%. “Y en este Presupuesto se estimaba que la inflación del 2022 era del 33%, mucho más bajo que la estimación del Banco Central, sería del 52,1%”, agregó en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Si el Presupuesto se basa en variables irreales, las obras proyectadas son irreales. Por ejemplo, el Acueducto a Pico. En julio de 2015, la Presidenta anunció la autorización para realizar esa obra, que iba a costar alrededor de 1300 millones de pesos y se firmó una acta de inicio de obra, con el ex gobernador Oscar Mario Jorge”, recordó Berhongaray.

“Este año, el gobernador Ziliotto y el ministro Katopodis, firmaron un nuevo convenio. ¿Cuántos anuncios y convenios vamos a hacer. Ahora aparece la excusa que no se harán por culpa de la oposición. Hay que decir la verdad y es que hace más de 10 años que están dando vueltas sobre esa obra y que si no se hace, es porque terminan faltando decisiones de todos los oficialismos”, criticó Berhongaray, para recordar que también en su momento criticó las faltas de obras públicas durante el periodo de Mauricio Macri como presidente con La Pampa. “Yo no defiendo eso”, aclaró.

Para el legislador de la UCR en Juntos por el Cambio, fue muy grave que en la Comisión de Presupuesto se decidió incorporar 56 artículos el día jueves, antes del tratamiento. “Se presentaron gastos por 180.000 millones de pesos más. Y esto fue público”.

Berhongaray también criticó que no se presentaran los lineamientos de la negociación con el FMI y el Plan Plurianual. “Nosotros habíamos adelantado dar quórum, pero es llamativo que partiendo del reconocimiento que el Presupuesto tenía inconsistencias, hubo una moción para pasar a cuarto intermedio porque había un pedido del Ejecutivo para modificar cosas que estábamos cuestionando y seguir discutiendo el Presupuesto esta semana. Eso fue respaldado por todos los presidentes de bloque, lo hicieron públicamente, pero antes de que se vote esa moción, el oficialismo bajó un discurso agresivo y cargado de descalificaciones que hizo que esa decisión inicial de acompañar, se revierta”, dijo el legislador.

Para Berhongaray, el discurso de Máximo Kirchner frenó ese cuarto intermedio. “Eso es inexplicable”, dijo, para luego reconocer que había legisladores como Martín Tetaz, que hablaron de ‘voltear el Presupuesto’ o de Luis Juez de ‘de no los vamos a dejar gobernar hasta el 2023’. ”No había vocación en muchos diputados de Juntos por el Cambio de aprobar el Presupuesto”, reconoció. “Se hizo un gran esfuerzo interno para persuadirlos y dar esta nueva oportunidad que había pedido el Ejecutivo. Y realmente, una intervención desafortunada (la de Máximo Kirchner) impidió seguir adelante con esta decisión”, cerró Martín Berhongaray.

