Los colectivos comenzaron a funcionar con los horarios de verano

El gerente del Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU), Emmanuel Alfayate, se refirió a los cambios de horarios y modificación de frecuencias en el servicio que presta el Ente a su cargo, que a partir de hoy comenzará a funcionar con la habitual grilla de horarios de verano.









Alfayate diálogo con Radio Municipal Santa Rosa (94.7 FM), donde explicó que como es habitual llegando esta altura del año, donde con el cierre del ciclo lectivo se produce una merma importante en la cantidad diaria de usuarios, desde la empresa se ve como innecesario mantener tantas unidades en circulación para conservar las frecuencias, por lo que se hacen los ajustes correspondientes para iniciar la prestación del servicio con los esquemas de verano, para lo que resta de diciembre y los meses de enero y febrero, hasta la fecha de inicio del nuevo ciclo lectivo.

En ese sentido, Alfayate destacó que los nuevos horarios para cada línea ya están disponibles para su descarga desde el sitio web oficial del municipio: https://www.santarosa.gob.ar/transporte/ .

Horarios de inicio y cierre para la prestación del servicio durante las fiestas

El Gerente del EMTU informó que para los próximos 24 y 31 de diciembre, la prestación del servicio tendrá como horario límite entre las 18 y 19 horas, para retomar el mismo desde las mañanas del 25 de diciembre y 1° de enero, a partir de las 9 horas, con el objetivo de que también el personal de la empresa pueda disfrutar de las fiestas junto a sus seres queridos.

Leves demoras en algunas líneas debido al estado de calles tras la lluvia

El funcionario precisó que más allá de que desde el área de Vialidad Municipal se sale inmediatamente tras alguna lluvia a realizar el mantenimiento de calles, y sobre todo de los sectores de calles de tierra que involucran algunas líneas, siempre quedan ciertas zonas particulares como la calle Felice, que hasta que no drena bien el suelo su estado hace que la transitabilidad se vea afectada un poco, generando leves demoras de entre 3 a 4 minutos.

Nuevas estructuras de costos del EMTU y modificación del valor del boleto

Alfayate señaló que la semana pasada se remitió al Departamento Ejecutivo Municipal el cálculo de la nueva estructura de costos para el servicio que presta el EMTU, y a partir de dichos datos, el Ejecutivo comunal determina el cuánto se va a subsidiar la tarifa para las distintas categorías, y partir de ello, determinar el precio final del boleto.

En ese marco, señaló que está previsto que el Concejo Deliberante ponga en tratamiento dicha estructura de costos y subsidios establecidos por el Ejecutivo, no durante la sesión extraordinaria de hoy, pero estimativamente durante esta semana.

No obstante, sostuvo que “Obviamente con lo que ocurrió a nivel nacional la semana pasada con esta irresponsabilidad de parte de la oposición de no aprobar el presupuesto presentado por el Ejecutivo Nacional, a nosotros a nivel local nos va a complicar directamente, porque se había previsto un incremento muy grande, del orden del 70% en cuanto a los fondos que se giran mensualmente a la empresa desde Nación en calidad de Fondo Compensador al Transporte Público, que con lo acontecido no se harán efectivos, y eso nos lleva a replantearnos un montón de alternativas de inversión que íbamos a tener para el 2022. Y además nos duele porque venimos en pleno crecimiento en la cantidad de usuarios diarios del servicio y teníamos muchos proyectos para mejorar cada vez más el servicio, pero al parecer vamos a tener que hacer un replanteo de las partidas presupuestarias porque en definitiva, los ingresos a través del fondo compensador serán los mismos que los del año en curso”.

Acotó que entre las inversiones que ya estaban proyectadas en el contexto de que si se hubiera aprobado el presupuesto nacional están: el mejoramiento de varias unidades, el arreglo y puesta en valor de distintas paradas y colocación de más cartelería.

Gran incremento en la cantidad de usuarios pese a la pandemia

Por otro lado, Alfayate destacó que pese a las complicaciones generadas por la pandemia, el EMTU va a terminar este 2021 superando el millón de pasajeros transportados durante el año. Y en ese mismo marco, mencionó que la idea para el año que viene es tratar de superar los 200 mil usuarios transportados diariamente.

Colocación de cámaras de seguridad en el predio del EMTU

El Gerente subrayó la inversión efectuada recientemente por la comuna en cuanto a la instalación de cámaras de video-vigilancia en el predio que comparten el EMTU y la Planta de Asfalto municipal, destinadas a brindar mayor seguridad en dichas instalaciones, tomando en cuenta que es el lugar que se utiliza de base para dejar todas las unidades del transporte urbano cuando culminan su servicio, y donde también se guardan mucha de la maquinaria y materiales que utiliza la Dirección de Vialidad Municipal para su labor diaria.

