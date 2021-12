El Maestro Fide Jose Campos es el campeón del abierto de ajedrez “Pablo Villarreal In Memoriam”

Compartir esta noticia:











El Maestro Fide Jose Campos se consagro en forma invicta, campeón de la XXVII Edición del torneo abierto de ajedrez «Pablo Villarreal In Memoriam» que se disputó en la ciudad de Santa Rosa, desde el día 17 de diciembre al 19 del mismo mes inclusive.

El torneo que organizó el Club Social El Círculo de Santa Rosa, congregó a 27 jugadores de distintas categorías y edades, incluidos el Maestro Internacional Facundo Quiroga y los Maestros Fide Jose Campos y Carlos Cranbourne.









La competencia aproximadamente $100.000,00 en premios, distribuidos entre los 10 primeros puestos, y también a los más destacados de cada categoría.

El MF Jose Campos empezo el torneo acordando tablas con Santiago Laurnagaray; posteriormente le ganó de blancas a Hugo Tarancón; de negras a Gabriel Iglesias, de blancas a Marcelo Rivas y de negras a Santiago Arévalo. En la sexta entablo con Diego de Marzi, en la septima fecha usando piezas blancas derrotó a Marysol Ramírez y repartió el punto con el MF Carlos Cranbourne en la octava partida. En su última partida, la que le dio el título, empató con Roberto Ampudia de blancas. Tuvo el beneficio de que en la segunda mesa de trascendencia, Santiago Arévalo y Carlos Cranbourne también acordaron tablas por lo que que no pudieron llegar a las 7 unidades del campeón invicto.

Las posiciones finales del torneo fueron estas:

1) José Campos, 7 puntos; 2) Santiago Arévalo, 6,5; 3) Diego de Marzi, 6; 4) Carlos Cranbourne, Marysol Ramírez, Roberto Ampudia, Mario Frank, Hugo Fischer y Guillermo Covas, 5,5; 10) Marcelo Rivas, Javier Fernández, Juan Rossi y Santiago Laurnagaray, 5; 14) Facundo Quiroga, César Tarancón, y Gabriel Iglesias, 4,5; 17) Javier Fernández, Santiago Peñaloza, Raúl Rautenberg, Adolfo Olguín, Esteban Irazabal y Adolfo Abdala, 4; 23) Anselmo Carrica, Mario Ponce y Jeremías Laborde, 3,5; 26) Sergio Baudino, 2,5; 27) Edgardo Cabezón, 2 unidades.

Como mejor jugador Sub 2000 fue reconocido Javier Fernández, seguido de Santiago Laurnagaray; como mejor Sub 1800, Hugo Tarancón, escoltado por Gabriel Iglesias. Como mejor 1600 o no rankeado, fue primero Santiago Peñaloza y segundo Adolfo Olguín. En mejor Supla 65, primero quedó Raúl Rautenberg, presidente del club; mientras que Adolfo Abdala fue escolta. El premio al mejor Sub18 se lo llevó Jeremías Laborde.

Al no ser acumulativo, el mejor Pampeano clasificado fue Juan Rossi, quien recibió el tradicional premio que se entrega.

Al finalizar la competencia, se efectuó la entrega de premios en efectivo y trofeos.

