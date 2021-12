Paralizan las nuevas obras públicas: “no se lo deja a un Ejecutivo sin Presupuesto”

Compartir esta noticia:











El ministro de Hacienda, Ernesto Franco aseguró que no se iniciarán obras nuevas y se ralentizan otras. “El que deja de pagar impuesto es la persona de mayor capacidad distributiva y es quien festeja hoy”, criticó. Reiteró sus críticas a la oposición por no acompañar la refinanciación de un empréstito.

El ministro de Hacienda, Ernesto Franco, se acercó a la Cámara de Diputados a detallar cómo afecta el rechazo del presupuesto nacional a las cuentas de la provincia. Adelantó que los recursos que no llegarán, afectarán a la obra pública. Calificó a ciertas actitudes de la oposición como “bien del PRO”.

Franco criticó con dureza a la oposición por no acompañar el empréstito de $1.700 millones para refinanciar deuda pública a nueve años y que ahora deberá ser pagado entre enero y marzo. “Cometieron un sincericidio de que nunca van a ser gobierno. Si querés ser gobierno alguna vez, querés recibir las cuentas ordenadas y reservas. Evidentemente hoy no lo quieren”.

Franco señaló que la baja en la recaudación de Bienes Personales es para todas las personas que tienen bienes en el exterior. “Es algo bien del PRO. La sobretasa del 1,25% es para quienes tienen bienes en el exterior y esa es la que se cae y significa tanto dinero para el Presupuesto”, dijo a Plan B.

“Nosotros decidimos ayer con el Gobernador es que no podemos en tan pocos días un eje de dónde ajustar, sino que toda obra nueva, no se va a empezar y toda obra actual que esté en proceso de no firma de contrato, se va a parar, hasta que tengamos un cronograma financiero que nos permita reconducir el hecho”, señaló el ministro.

“ Ya teníamos 5.100 millones de déficit en el actual presupuesto, que se agrega la no votación de la Cámara, del empréstito, otros 1764 millones y ahora este impacto que se puede gravar, en tanto y en cuanto, se trate el proyecto del Senado, que tiene media sanción. Si se trata igual, automáticamente hay menos recaudación del Impuesto a los Bienes Personales. Es lo que vamos a explicar, lo que sucedió desde el punto de vista político y cómo se refleja desde el punto de vista técnico en las partidas”, dijo.

Franco explicó que la decisión de no aprobar el Presupuesto define en cómo se distribuye la riqueza. “Al margen de que la pauta inflacionaria del 33% no es creíble, se plantea que si esa pauta crece, crece el gasto y crecerán los recursos. Acá se discute la distribución de la riqueza. Una de las cosa que cayó fue esa. Ninguno de los que están en esta sala tienen un bien en el exterior, el que deja de pagar impuesto es la persona que tiene mayor capacidad contributiva y ese es el que está festejando hoy y a ese benefició el no voto del Presupuesto”.

“Porque en el Presupuesto, vos podés decir que te oponés a tal y tal punto. Se lo vota en general y en particular te oponés. No se lo deja a un Ejecutivo sin presupuesto”, criticó, para reiterar que en referencia a las obras, no se harán las nuevas y se ralentizarán los contratos que no han sido firmados. “Es una decisión que tomará el Gobernador con el Ministro de Obras Públicas y mis números”, agregó.

Consultado a cuánto se amplía el déficit actual, Franco señaló que “a casi 9.000 millones, que no los puede soportar Rentas Generales, salvo que Maquieyra venga y administre la Provincia”.

En cuanto a los fondos destinados para la ayuda social, Franco dijo que “el impacto directo es en la obra pública, que no es menor, porque en definitiva significa mejores rutas, mejores servicios y mano de obra. En cuanto a la Caja Previsional, tenemos problemas, pero lo bancará Rentas Generales”.

Por otra parte, Franco confirmó que el Presupuesto se tratará el miércoles. “Hoy expongo yo y mañana se tratará este Presupuesto, mañana se trataría la Cuenta de Inversión, la Ley Impostiva y el Presupuesto”.

En referencia al momento político a nivel provincial, Franco dijo que “nos preocupó la falta de acompañamiento por parte de la oposición, no entender el momento. Lo que sí fue un sincericidio que nuncan van a ser gobierno. Si querés ser gobierno alguna vez, querés recibir las cuentas ordenadas y reservas. Evidentemente hoy no lo quieren, porque estábamos con tasas negativas, una deuda que hay que pagar en enero y marzo, de $1.700 millones. Era un crédito a nueve años, con tres años de gracia, con tasas menores que las que está logrando la Provincia. Si en algún momento, en esta Cámara, tenemos que salir a endeudarnos, van a ver la diferencia de tasas”, cerró Franco.

Luego de la exposición del ministro, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside Roberto Robledo, emitirá los dictámenes de las leyes de Presupuesto 2022, Impositiva y Cuenta de Inversión.

