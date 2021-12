Ardohain: “para aprobar el presupuesto se necesita diálogo y consenso”

Compartir esta noticia:











El presidente del bloque Propuesta Federal fundamentó el voto negativo al presupuesto de Sergio Ziliotto en que “sería saludable que también incluyera algunos aspectos que fueran incorporados o consensuados con quienes tenemos el rol de oposición. Lamentablemente, eso en nuestra provincia no ocurre, es más, con el devenir del tiempo cada vez son menos los ministros y/o secretarios que se acercan a comentar cuál es su planificación para el año venidero”









El diputado resaltó que “Hemos asistido en estos días y a partir del rechazo que tuvo el presupuesto nacional en el Congreso Nacional a un ataque constante no solo a los diputados nacionales de nuestro espacio político sino también a quienes formamos parte de esta Cámara. Debemos aclarar que el presupuesto no fue rechazado solo por Juntos por el Cambio, sino que también se incluyeron los bloques Argentina Federal, Identidad Bonaerense, el Frente de Izquierda Unida y otros bloques provinciales.”

“A partir de expresar una visión distinta, con ideas distintas, nos convertimos en enemigos, desestabilizadores, la repetición de titulares en los medios aludiendo a un “boicot” al presupuesto, un desfile de funcionarios enumerando las cuantiosas pérdidas que algunos empezaron en 13.000 millones, 17.000 millones y hasta 21.000 millones… Una suerte de apocalipsis desatada a partir de la falta de calibre político de quienes no dimensionan una nueva conformación del parlamento determinada también por el conjunto de los argentinos a través de su voto.”

Sobre la visita del ministro Franco, Ardohain expresó: “Resulta que en verdad la reducción que registra el proyecto modificado es de $ 3.180 millones producto de la no actualización de Impuesto a las Ganancias y modificación del Impuesto a los Bienes Personales. Según las propias palabras del Sr. ministro, y voy a citar textual: ‘es lo único que importa… lo demás no me calienta’. En definitiva, las cosas están como al principio, y por eso mantenemos nuestras diferencias y discrepancias”, agregó.

Referido a las obras incluidas dentro del presupuesto 2022, el diputado recordó que “ha pasado muchas veces con obras que quedan inconclusas, en nuestra provincia, un claro ejemplo lo constituye el Acueducto Santa Rosa – General Pico que está en este presupuesto y que fue anunciado en reiteradas oportunidades como 2010 y 2015. Como hemos dicho en el año pasado, nuestra Provincia sigue proponiendo su Presupuesto en base a una técnica incremental, es decir que mayoritariamente va actualizando montos, pero en su estructuración se repite año tras año y sin entender ni establecer bases para el desarrollo.”

“Hubiéramos deseado en este momento poder discutir un proyecto de presupuesto que atendiera temas estructurales y de fondo para el desarrollo de nuestra provincia. Poder dejar de hablar de las potencialidades que siempre se mencionan para comenzar a transitar un camino de verdadero desarrollo y crecimiento”, añadió.

Ardohain destacó que “En muchos aspectos este presupuesto parece diseñado y destinado a contener y brindar soluciones para la propia administración pública, pero parece desenfocado de las verdaderas demandas sociales que tienen los pampeanos, que cada día con su esfuerzo aportan al sostenimiento del estado.”

“Desde Juntos por el Cambio hemos asumido el compromiso de no aumentar la carga impositiva que ya es agobiante y es necesario a través de una herramienta tan importante como el presupuesto planificar responsablemente no solo la gestión y las obras públicas, sino también las condiciones que generen certidumbre y confianza para emprender e invertir en La Pampa”, dijo.

“Estamos comprometidos en defender los intereses de los pampeanos y por eso debemos ser responsables, necesitamos dialogar, hay que buscar consensos, el resultado de las elecciones legislativas en nuestra provincia contiene un fuerte mandato en este sentido”, pidió.

“Lamentablemente, el tratamiento de este proyecto y las circunstancias que lo rodearon en los días previos poco aportan en ese sentido”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios