Morales cuestionó el rechazo opositor al presupuesto: “No se impuso la racionalidad”

El gobernador de Jujuy y nuevo titular de la UCR, Gerardo Morales, cuestionó hoy el rechazo opositor a la ley de presupuesto al indicar que «un Gobierno no se puede quedar sin presupuesto» y aseguró que «tendría que haber habido más diálogo» para lograr la aprobación de la norma.

«Yo comparto la posición de la Coalición Cívica», dijo Morales al hablar por radio La Red, al hacer alusión al comunicado difundido el sábado pasado por el partido de Elisa Carrió en el cual aseguraron que a Juntos por el Cambio le faltó «aplomo» para «tener una posición más inteligente y responsable” en la sesión en la cual la oposición votó en contra del presupuesto.









«Un Gobierno no se puede quedar sin presupuesto; yo comparto la posición de la Coalición Cívica de ese momento, no puede ser una opción de un país que el Gobierno no tenga presupuesto», indicó Morales, a pesar de lo cual indicó que el presupuesto, tal como estaba formulado, era «invotable».

Al respecto opinó que «tendría que haber habido más diálogo en el marco de una situación difícil, donde se está negociando con el Fondo Monetario».

Asimismo se dirigió al Gobierno al señalar que «está a tiempo de presentar un nuevo proyecto de Presupuesto en las sesiones extraordinarias de enero y está la predisposición de hablar de uno real».

En otro orden, reconoció que hubo «semanas bastante duras» dentro del bloque de diputados nacionales del radicalismo, fracturado días atrás con la decisión del sector UCR-Evolución de no compartir la bancada que preside Mario Negri, y afirmó que el radicalismo está «vivo» y «quiere formar parte activamente» de Juntos por el Cambio.

«Pasaron un par de semanas bastante duras para nuestro partido, donde hay posiciones firmes y con convicciones y eso está bien, aunque no están bien los excesos», apuntó Morales.

El mandatario jujeño afirmó que el radicalismo «ha demostrado que más allá de la dura confrontación que podamos tener, tenemos la capacidad de sentarnos a dialogar, lograr consensos y unir el partido, que es lo que necesita el país».

En este sentido, Morales logró el viernes pasado alzarse con la conducción del partido en reemplazo de Alfredo Cornejo, en un acuerdo con el sector de Lousteau en el cual también está prevista, a futuro, la reunificación del bloque partido en Diputados.

Aseguró al respecto que están «trabajando fuerte para unificar los bloques y establecer una agenda propositiva en Juntos por el Cambio».

También se refirió a Martín Lousteau, con quien «formamos parte de la conducción del radicalismo» y «buscaremos encolumnar a todo el partido porque hay mucho que hacer y mucho que trabajar».

«Estamos ante un radicalismo que es además un partido de gestión», subrayó Morales y mencionó la gobernación de Rodolfo Suárez en Mendoza, de Gustavo Valdés en Corrientes y los «600 intendentes que también gestionan».

